Norish é uma aplicação moderna de gestão de receitas, com foco no agregado familiar, construída para famílias e situações de coabitação. Importa receitas diretamente de URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, vídeos do TikTok e capturas de ecrã — eliminando o trabalho de transcrição manual que outros gestores de receitas exigem. A análise nutricional e a deteção de alergias, com tecnologia de IA, são executadas automaticamente em cada receita importada, e as alterações sincronizam em tempo real em todos os dispositivos do agregado familiar via Redis.

Ao contrário dos serviços de receitas na nuvem que monetizam os seus dados e limitam a exportação, o Norish é totalmente autoalojado sob a licença AGPL-3.0, mantendo cada receita, lista de compras e plano de refeições numa infraestrutura que controla, sem taxas por agregado familiar ou níveis de subscrição.