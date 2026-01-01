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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Norish

Norish é uma aplicação moderna de gestão de receitas, com foco no agregado familiar, construída para famílias e situações de coabitação. Importa receitas diretamente de URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, vídeos do TikTok e capturas de ecrã — eliminando o trabalho de transcrição manual que outros gestores de receitas exigem. A análise nutricional e a deteção de alergias, com tecnologia de IA, são executadas automaticamente em cada receita importada, e as alterações sincronizam em tempo real em todos os dispositivos do agregado familiar via Redis.

Ao contrário dos serviços de receitas na nuvem que monetizam os seus dados e limitam a exportação, o Norish é totalmente autoalojado sob a licença AGPL-3.0, mantendo cada receita, lista de compras e plano de refeições numa infraestrutura que controla, sem taxas por agregado familiar ou níveis de subscrição.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Norish

Importação de receitas de redes sociais

Importe receitas de qualquer URL, YouTube Shorts, Instagram Reels ou vídeos do TikTok usando um navegador headless – sem necessidade de transcrição manual.

Análise nutricional de IA

Gerar automaticamente informação nutricional e detetar alergénios em receitas importadas para que os membros do agregado familiar com necessidades alimentares tenham sempre dados precisos.

Sincronização em tempo real do agregado familiar

Alterações de receitas, atualizações da lista de compras e edições do plano de refeições propagam-se instantaneamente para todos os dispositivos na casa sem uma atualização manual.

Listas de compras compartilhadas

Crie listas de compras para a casa diretamente a partir de receitas e planos de refeições selecionados, com os artigos organizados para uma compra eficiente.

Planeador de refeições CalDAV

Sincronize o calendário de plano de refeições com qualquer aplicação compatível com CalDAV para que as refeições planeadas apareçam juntamente com os compromissos e lembretes.

Por que executar Norish na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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