Shiori é um gestor de marcadores autoalojado escrito em Go e concebido como uma alternativa focada na privacidade ao Pocket e Instapaper. Guarda páginas web como arquivos offline — para que os seus marcadores permaneçam legíveis mesmo quando as fontes ficam offline, atrás de paywalls, ou desaparecem completamente. Com mais de 9.000 estrelas no GitHub, tornou-se uma escolha preferencial para investigadores, programadores e leitores preocupados com a privacidade que constroem bases de conhecimento pessoais.

Autoalojar o Shiori no seu VPS mantém as listas de leitura e o conteúdo arquivado completamente privados, sem rastreamento de terceiros ou recolha de dados. Ao contrário dos serviços de cloud de nível gratuito que impõem limites de armazenamento e retenção, o alojamento VPS oferece-lhe capacidade ilimitada e controlo total sobre o seu arquivo.