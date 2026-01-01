Implemente Shiori com instalação de um clique.
Gestor de marcadores autoalojado que arquiva automaticamente páginas web offline para que o conteúdo guardado permaneça acessível mesmo que o original desapareça.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Shiori
Shiori é um gestor de marcadores autoalojado escrito em Go e concebido como uma alternativa focada na privacidade ao Pocket e Instapaper. Guarda páginas web como arquivos offline — para que os seus marcadores permaneçam legíveis mesmo quando as fontes ficam offline, atrás de paywalls, ou desaparecem completamente. Com mais de 9.000 estrelas no GitHub, tornou-se uma escolha preferencial para investigadores, programadores e leitores preocupados com a privacidade que constroem bases de conhecimento pessoais.
Autoalojar o Shiori no seu VPS mantém as listas de leitura e o conteúdo arquivado completamente privados, sem rastreamento de terceiros ou recolha de dados. Ao contrário dos serviços de cloud de nível gratuito que impõem limites de armazenamento e retenção, o alojamento VPS oferece-lhe capacidade ilimitada e controlo total sobre o seu arquivo.
Principais características de Shiori
Arquivamento de Página Offline
Guarda uma cópia local de cada página marcada para que o conteúdo permaneça legível mesmo que o URL original fique offline ou atrás de um paywall.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquisa em todos os marcadores e conteúdo de páginas arquivadas, tornando rápido encontrar informações específicas em milhares de páginas guardadas.
Extensões do Navegador
Guardar marcadores com um clique do Chrome e do Firefox sem sair da página atual, com o arquivo criado automaticamente em segundo plano.
Importar do Pocket
Migra bibliotecas Pocket existentes no formato de Marcadores Netscape, preservando as etiquetas e tornando a transição para o arquivo autoalojado perfeita.
REST API e CLI
A API REST completa e a interface de linha de comandos permitem a integração com scripts de automação e ferramentas personalizadas para além da interface web.
Por que executar Shiori na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion