Mini QR é um gerador de códigos QR autoalojado, construído com Vue 3. Vai além dos códigos básicos a preto e branco — pode personalizar padrões de pontos, estilos de canto, cores e molduras, e depois exportar o resultado como PNG, JPG, SVG ou texto ASCII. Um scanner integrado aceita entrada de câmara ou carregamentos de imagem, e um modo de lote gera múltiplos códigos a partir de um ficheiro CSV numa só passagem.

Autoalojar o Mini QR significa que os seus dados QR — URLs, vCards, credenciais WiFi ou qualquer carga útil personalizada — nunca passam por um serviço de terceiros. A aplicação não tem base de dados nem contas, portanto, não há nada para gerir após a implementação.