Implemente o Mini QR com instalação de um clique.
Gerador de códigos QR autoalojado com cores e estilos personalizados e exportação para PNG, SVG ou ASCII.
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O que pode criar com Mini QR
Mini QR é um gerador de códigos QR autoalojado, construído com Vue 3. Vai além dos códigos básicos a preto e branco — pode personalizar padrões de pontos, estilos de canto, cores e molduras, e depois exportar o resultado como PNG, JPG, SVG ou texto ASCII. Um scanner integrado aceita entrada de câmara ou carregamentos de imagem, e um modo de lote gera múltiplos códigos a partir de um ficheiro CSV numa só passagem.
Autoalojar o Mini QR significa que os seus dados QR — URLs, vCards, credenciais WiFi ou qualquer carga útil personalizada — nunca passam por um serviço de terceiros. A aplicação não tem base de dados nem contas, portanto, não há nada para gerir após a implementação.
Principais características de Mini QR
Estilo QR personalizado
Ajuste os padrões de pontos, as formas dos cantos, as cores e os elementos da moldura para corresponder a qualquer marca ou estética – muito além dos códigos padrão a preto e branco.
Múltiplos formatos de exportação
Descarregue os códigos finalizados como texto PNG, JPG, SVG ou ASCII/Unicode, mantendo a saída compatível com qualquer caso de uso posterior.
Leitor de QR integrado
Digitalize códigos QR diretamente no navegador através da câmara ou ao carregar uma imagem — não é necessária uma aplicação ou plugin separado.
Geração em lote de CSV
Carregue um ficheiro CSV para gerar múltiplos códigos QR numa única passagem, útil para etiquetas de produtos, bilhetes de eventos ou impressão de cartões de contacto.
Modelos de dados
Formulários de entrada pré-construídos para URLs, e-mails, vCards, credenciais de Wi-Fi e outros formatos comuns tornam a codificação de dados estruturados rápida e sem erros.
Por que executar Mini QR na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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