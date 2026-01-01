Jump é uma página inicial autoalojada e um monitor de estado em tempo real, leve, concebido para manter todos os seus links importantes organizados num só lugar. Construído com PHP e servido como um único contentor Docker, carrega rapidamente, mantém-se seguro e não requer base de dados ou dependências externas para funcionar. Os sites podem ser definidos manualmente através de um ficheiro JSON, descobertos automaticamente a partir de contentores Docker em execução, ou uma combinação de ambos.

O Jump suporta imagens de fundo personalizadas e integração com Unsplash, exibição em vários idiomas, categorização de sites baseada em tags, pesquisa por teclado com motores de pesquisa configuráveis e integração opcional com Open Weather Map para hora e meteorologia locais. O seu design limpo e responsivo adapta-se a computadores e dispositivos móveis, permitindo-lhe aceder a qualquer serviço marcado com um único clique a partir de qualquer dispositivo.