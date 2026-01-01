Implemente o Jump com instalação de um clique.
Uma página inicial autoalojada e uma página de estado em tempo real que lhe dá acesso instantâneo a todos os seus sites favoritos a partir de um único e elegante painel de controlo.
Escolha um plano VPS para Jump
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jump
Jump é uma página inicial autoalojada e um monitor de estado em tempo real, leve, concebido para manter todos os seus links importantes organizados num só lugar. Construído com PHP e servido como um único contentor Docker, carrega rapidamente, mantém-se seguro e não requer base de dados ou dependências externas para funcionar. Os sites podem ser definidos manualmente através de um ficheiro JSON, descobertos automaticamente a partir de contentores Docker em execução, ou uma combinação de ambos.
O Jump suporta imagens de fundo personalizadas e integração com Unsplash, exibição em vários idiomas, categorização de sites baseada em tags, pesquisa por teclado com motores de pesquisa configuráveis e integração opcional com Open Weather Map para hora e meteorologia locais. O seu design limpo e responsivo adapta-se a computadores e dispositivos móveis, permitindo-lhe aceder a qualquer serviço marcado com um único clique a partir de qualquer dispositivo.
Principais características de Jump
Monitorização do Estado em Tempo Real
O Jump verifica a disponibilidade de cada site no seu painel de controlo e exibe indicadores de estado em tempo real para que saiba instantaneamente se um serviço está inativo.
Docker Autodescoberta
Listar automaticamente contentores Docker em execução como entradas de painel de controlo utilizando etiquetas de contentor, mantendo a sua página inicial sincronizada com a sua infraestrutura sem atualizações manuais.
Organização Baseada em Tags
Agrupe sites com etiquetas e navegue entre páginas temáticas, mantendo os links mais utilizados visíveis no ecrã inicial, enquanto as listas mais longas permanecem bem categorizadas.
Pesquisa Orientada por Teclado
Abra a barra de pesquisa multi-motor com Ctrl+Shift+/ e pesquise no Google, DuckDuckGo, Bing, ou em qualquer motor de pesquisa personalizado sem precisar de usar o rato.
Fundos Personalizados e Meteorologia
Utilize imagens de fundo próprias ou ligue o Unsplash para cenários aleatórios, e adicione uma chave API do Open Weather Map para exibir a hora local e as condições meteorológicas atuais.
Zero Base de Dados Necessária
O Jump é executado como um único contentor, sem uma base de dados externa, tornando-o extremamente fácil de implementar, fazer cópias de segurança e mover entre servidores.
Por que executar Jump na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.