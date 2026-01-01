Implemente o Tyk Gateway com instalação de um clique.
Gateway de API de código aberto para proteger, gerir e monitorizar APIs REST, GraphQL e gRPC, sem licenciamento pago ou paywalls de funcionalidades.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tyk Gateway
O Tyk Gateway é um gateway de API totalmente de código aberto que gere a autenticação, limitação de taxa, quotas e transformação de pedidos para os seus serviços de backend. Licenciado sob a Mozilla Public License 2.0, todas as funcionalidades do gateway estão disponíveis sem uma chave de licença — OAuth 2.0, validação JWT, proxy GraphQL e suporte a plugins estão todos incluídos na versão de código aberto.
O Redis é a única dependência, fornecendo armazenamento de sessão distribuído e contadores de limite de taxa. A configuração é gerida através de uma API de gestão REST, tornando o Tyk compatível com fluxos de trabalho de infraestrutura como código e pipelines de CI/CD. O autoalojamento mantém todo o tráfego da API, credenciais e dados de utilização dentro da sua própria infraestrutura.
Principais características de Tyk Gateway
Middleware de autenticação
Proteja as APIs com OAuth 2.0, JWT, assinaturas HMAC, Autenticação Básica, TLS mútuo ou chaves de API – não é necessário código de autenticação personalizado.
Limitação de taxa e quotas
Aplicar limites de taxa e quotas de utilização por utilizador, por aplicação ou por política para prevenir abusos e garantir um acesso justo.
Suporte multiprotocolo
Encaminhe APIs REST, GraphQL, gRPC, TCP e WebSocket através de um único gateway com transformação e proxy sensíveis ao protocolo.
Pedido de transformação
Reescrever URLs, injetar ou remover cabeçalhos, modificar corpos de pedido e resposta, e converter entre SOAP e GraphQL em linha.
Plugin middleware
Estenda o comportamento do gateway com lógica personalizada escrita em JavaScript, Python, Go ou gRPC, sem modificar a base de código principal.
Por que executar Tyk Gateway na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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