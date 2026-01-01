O Tyk Gateway é um gateway de API totalmente de código aberto que gere a autenticação, limitação de taxa, quotas e transformação de pedidos para os seus serviços de backend. Licenciado sob a Mozilla Public License 2.0, todas as funcionalidades do gateway estão disponíveis sem uma chave de licença — OAuth 2.0, validação JWT, proxy GraphQL e suporte a plugins estão todos incluídos na versão de código aberto.

O Redis é a única dependência, fornecendo armazenamento de sessão distribuído e contadores de limite de taxa. A configuração é gerida através de uma API de gestão REST, tornando o Tyk compatível com fluxos de trabalho de infraestrutura como código e pipelines de CI/CD. O autoalojamento mantém todo o tráfego da API, credenciais e dados de utilização dentro da sua própria infraestrutura.