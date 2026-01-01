Implemente o Zulip com instalação de um clique.
Plataforma de chat de equipa de código aberto com tópicos organizados por threads, construída para comunicação de equipa focada e assíncrona.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Zulip
Zulip é uma poderosa plataforma de chat de equipa de código aberto que organiza cada conversa em tópicos dentro de canais, tornando-o fundamentalmente diferente das ferramentas de canal plano. Em vez de um fluxo indiferenciado de mensagens, cada conversa pertence a um tópico nomeado — permitindo que os membros da equipa se atualizem seletivamente, respondam assincronamente e encontrem decisões passadas sem rolagem infinita.
O autoalojamento do Zulip no seu próprio VPS dá à sua equipa controlo total sobre os dados de comunicação, histórico de mensagens e integrações. O Zulip suporta mais de 100 integrações com ferramentas de desenvolvimento e produtividade, e disponibiliza aplicações móveis e de desktop nativas para todas as principais plataformas.
Principais características de Zulip
Encadeamento de tópicos
Cada mensagem pertence a um tópico com nome dentro de um canal, mantendo as conversas organizadas e fáceis de seguir, mesmo em equipas com grande volume de trabalho.
Pesquisa de texto completo poderosa
Pesquise em todo o histórico de mensagens, incluindo ficheiros e links, para encontrar instantaneamente qualquer conversa ou decisão anterior.
100+ integrações
Integrações nativas com GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry e muito mais trazem o contexto diretamente para os seus canais de equipa.
Aplicações Nativas
Aplicações móveis para iOS e Android, e aplicações para desktop para Windows, macOS e Linux, mantêm a equipa conectada em todos os dispositivos.
Fluxo de trabalho orientado por teclado
Atalhos de teclado abrangentes e uma interface sem distrações permitem aos utilizadores avançados navegar e responder a mensagens inteiramente sem um rato.
Por que executar Zulip na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.