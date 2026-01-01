Zulip é uma poderosa plataforma de chat de equipa de código aberto que organiza cada conversa em tópicos dentro de canais, tornando-o fundamentalmente diferente das ferramentas de canal plano. Em vez de um fluxo indiferenciado de mensagens, cada conversa pertence a um tópico nomeado — permitindo que os membros da equipa se atualizem seletivamente, respondam assincronamente e encontrem decisões passadas sem rolagem infinita.

O autoalojamento do Zulip no seu próprio VPS dá à sua equipa controlo total sobre os dados de comunicação, histórico de mensagens e integrações. O Zulip suporta mais de 100 integrações com ferramentas de desenvolvimento e produtividade, e disponibiliza aplicações móveis e de desktop nativas para todas as principais plataformas.