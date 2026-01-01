Implemente o Fireshare com um clique.
Plataforma de partilha de vídeo e imagem autoalojada para clips de jogos com links partilháveis únicos e acesso protegido por palavra-passe.
Escolha um plano VPS para Fireshare
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com Fireshare
O Fireshare é uma plataforma de partilha de multimédia auto-hospedada, concebida para partilhar clips de jogos, vídeos e imagens através de links únicos e partilháveis por item. Carregue as suas gravações uma vez e partilhe-as individualmente com amigos ou publicamente — cada clip obtém o seu próprio URL, com proteção de palavra-passe opcional para itens que deseja manter semi-privados.
Ao contrário dos serviços de vídeo na cloud, o Fireshare funciona inteiramente no seu próprio VPS, sem limites de upload, sem marcas d'água e sem necessidade de conta para os espectadores. O conteúdo é organizado por jogo, navegável através de um feed público ou privado, e subscrevível via RSS — dando à sua audiência um lar adequado para o seu conteúdo de vídeo sem os enviar para uma plataforma de terceiros.
Principais características de Fireshare
Ligações partilháveis por clip
Cada vídeo e imagem obtém um URL público único que pode partilhar diretamente – sem criação forçada de conta ou redirecionamento de plataforma para os espectadores.
Partilha Protegida por Palavra-passe
Bloqueie clipes individuais ou todo o seu feed com uma palavra-passe para que controle exatamente quem pode ver o seu conteúdo.
Organização Baseada em Jogos
Etiquete e navegue pelo conteúdo por título de jogo, mantendo os seus clipes organizados e facilitando que os espectadores encontrem filmagens para um jogo específico.
Apoio a Feed RSS
O Fireshare gera feeds RSS para que os seguidores possam subscrever e ser notificados sempre que publicar novos vídeos ou imagens.
Transcodificação de vídeo integrada
A transcodificação baseada em CPU processa automaticamente os carregamentos para formatos otimizados para a web, para que os clips sejam reproduzidos fluidamente em qualquer navegador sem conversão manual.
Por que executar Fireshare na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Localização recomendada do servidor:
A verificar...
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Garantia de reembolso de 30 dias
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