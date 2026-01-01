O Fireshare é uma plataforma de partilha de multimédia auto-hospedada, concebida para partilhar clips de jogos, vídeos e imagens através de links únicos e partilháveis por item. Carregue as suas gravações uma vez e partilhe-as individualmente com amigos ou publicamente — cada clip obtém o seu próprio URL, com proteção de palavra-passe opcional para itens que deseja manter semi-privados.

Ao contrário dos serviços de vídeo na cloud, o Fireshare funciona inteiramente no seu próprio VPS, sem limites de upload, sem marcas d'água e sem necessidade de conta para os espectadores. O conteúdo é organizado por jogo, navegável através de um feed público ou privado, e subscrevível via RSS — dando à sua audiência um lar adequado para o seu conteúdo de vídeo sem os enviar para uma plataforma de terceiros.