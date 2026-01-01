Implemente o Passbolt com um clique.
Gestor de palavras-passe de equipa de código aberto, criado para colaboração, com encriptação ponto a ponto e privacidade autoalojada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Passbolt
O Passbolt é um gestor de palavras-passe de código aberto criado para equipas que precisam de armazenar, partilhar e auditar credenciais de forma segura. Cada palavra-passe é encriptada de ponta a ponta usando OpenPGP antes de sair do navegador — o servidor nunca vê os seus segredos em texto simples. Ao contrário de cofres de uso geral, o Passbolt foi concebido de raiz para colaboração: pode partilhar palavras-passe individuais ou pastas inteiras com colegas sem nunca expor a chave subjacente.
Alojar o Passbolt no seu próprio VPS significa que a sua base de dados de credenciais nunca toca num servidor de terceiros. Controla as chaves de encriptação, os registos de acesso e a política de retenção de dados — um requisito crítico para equipas com obrigações de conformidade como SOC 2, ISO 27001 ou GDPR.
Principais características de Passbolt
Encriptação ponto a ponto
Todas as palavras-passe são encriptadas com OpenPGP no navegador antes de serem enviadas para o servidor, para que o anfitrião nunca tenha acesso a segredos em texto simples.
Partilha granular
Partilhe palavras-passe ou pastas individuais com utilizadores ou grupos específicos, com controlo de acesso de leitura ou escrita por permissão.
Registo de auditoria completo
Cada acesso, partilha, cópia e atualização é registado com um carimbo de data/hora e identidade do utilizador, dando às equipas de segurança um histórico completo da atividade das credenciais.
Extensão do navegador
Extensões oficiais para Chrome e Firefox preenchem automaticamente as credenciais em sites correspondentes diretamente do cofre, sem expor as palavras-passe na área de transferência.
REST API e CLI
Uma API REST completa e uma ferramenta CLI oficial permitem às equipas DevOps integrar o Passbolt em scripts de aprovisionamento, pipelines de CI/CD e fluxos de trabalho de rotação de segredos.
Por que executar Passbolt na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.