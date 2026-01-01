O Passbolt é um gestor de palavras-passe de código aberto criado para equipas que precisam de armazenar, partilhar e auditar credenciais de forma segura. Cada palavra-passe é encriptada de ponta a ponta usando OpenPGP antes de sair do navegador — o servidor nunca vê os seus segredos em texto simples. Ao contrário de cofres de uso geral, o Passbolt foi concebido de raiz para colaboração: pode partilhar palavras-passe individuais ou pastas inteiras com colegas sem nunca expor a chave subjacente.

Alojar o Passbolt no seu próprio VPS significa que a sua base de dados de credenciais nunca toca num servidor de terceiros. Controla as chaves de encriptação, os registos de acesso e a política de retenção de dados — um requisito crítico para equipas com obrigações de conformidade como SOC 2, ISO 27001 ou GDPR.