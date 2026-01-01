Implemente o Form.io com instalação de um clique.
Construtor de formulários e plataforma API de gestão de dados de código aberto para criar, incorporar e gerir formulários dinâmicos.
Escolha um plano VPS para Form.io
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Form.io
Form.io é uma plataforma de construção de formulários e API de código aberto que permite aos programadores criar formulários complexos, gerir submissões e construir aplicações orientadas a dados. Combina um construtor de formulários visual de arrastar e largar com um poderoso backend de API REST, tornando simples incorporar formulários em qualquer aplicação web ou móvel.
O autoalojamento do Form.io confere total propriedade dos seus dados de formulário e submissões. Organizações que lidam com informações sensíveis – respostas a inquéritos, formulários de admissão de clientes ou fluxos de trabalho internos – beneficiam de manter tudo na sua própria infraestrutura, sem taxas por submissão e com total soberania dos dados.
Principais características de Form.io
Construtor de formulários visual
O editor de arrastar e largar suporta campos de texto, carregamentos de ficheiros, formulários aninhados e lógica condicional sem escrever código.
API REST gerada automaticamente
Cada formulário gera automaticamente uma API REST para criar, ler e gerir envios a partir de qualquer aplicação.
Controlo de acesso baseado em funções
Controle quem pode enviar, visualizar ou administrar formulários com gestão granular de funções e permissões.
Ações de envio personalizadas
Acione webhooks, envie emails ou transforme dados automaticamente quando chega um envio de formulário.
SDK JavaScript Incorporável
Incorpore formulários em React, Angular, Vue ou qualquer aplicação web utilizando o SDK JavaScript oficial da Form.io.
Por que executar Form.io na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.