Form.io é uma plataforma de construção de formulários e API de código aberto que permite aos programadores criar formulários complexos, gerir submissões e construir aplicações orientadas a dados. Combina um construtor de formulários visual de arrastar e largar com um poderoso backend de API REST, tornando simples incorporar formulários em qualquer aplicação web ou móvel.

O autoalojamento do Form.io confere total propriedade dos seus dados de formulário e submissões. Organizações que lidam com informações sensíveis – respostas a inquéritos, formulários de admissão de clientes ou fluxos de trabalho internos – beneficiam de manter tudo na sua própria infraestrutura, sem taxas por submissão e com total soberania dos dados.