O eLabFTW é um caderno de laboratório eletrónico (ELN) gratuito e de código aberto, construído especificamente para laboratórios de investigação. Substitui cadernos de papel e folhas de cálculo dispersas por um espaço de trabalho estruturado e pesquisável, onde os cientistas registam experiências, gerem amostras e reagentes, armazenam protocolos e colaboram em recursos partilhados entre equipas.

O autoalojamento do eLabFTW no seu próprio VPS mantém dados de investigação sensíveis, propriedade intelectual e resultados não publicados inteiramente sob controlo institucional — sem cloud de terceiros, sem preços por utilizador e sem risco de dependência de fornecedor. A exportação completa em PDF/ZIP, a marcação temporal e o armazenamento compatível com S3 tornam-no adequado para ambientes regulamentados que exigem trilhos de auditoria e arquivamento a longo prazo.