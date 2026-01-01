Instalação de eLabFTW com um clique.
Caderno de laboratório eletrónico de código aberto para equipas de investigação monitorizarem experiências, amostras e protocolos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com eLabFTW
O eLabFTW é um caderno de laboratório eletrónico (ELN) gratuito e de código aberto, construído especificamente para laboratórios de investigação. Substitui cadernos de papel e folhas de cálculo dispersas por um espaço de trabalho estruturado e pesquisável, onde os cientistas registam experiências, gerem amostras e reagentes, armazenam protocolos e colaboram em recursos partilhados entre equipas.
O autoalojamento do eLabFTW no seu próprio VPS mantém dados de investigação sensíveis, propriedade intelectual e resultados não publicados inteiramente sob controlo institucional — sem cloud de terceiros, sem preços por utilizador e sem risco de dependência de fornecedor. A exportação completa em PDF/ZIP, a marcação temporal e o armazenamento compatível com S3 tornam-no adequado para ambientes regulamentados que exigem trilhos de auditoria e arquivamento a longo prazo.
Principais características de eLabFTW
Caderno de Experiências
Editor de rich-text e Markdown com LaTeX, realce de código, anexos de ficheiros e histórico de versões para cada registo de experiência.
Base de dados de exemplo
Monitorize reagentes, equipamento, anticorpos e linhas celulares com tipos de itens personalizados, metadados e locais de inventário em todo o laboratório.
Colaboração em equipa
Partilhe experiências e recursos entre equipas com controlo de acesso granular por item e por utilizador e uma biblioteca de modelos partilhada.
Protocolos reutilizáveis
Crie uma biblioteca de protocolos com controlo de versões que qualquer membro da equipa pode clonar para uma nova experiência, mantendo os métodos consistentes e reproduzíveis.
Carimbos de data/hora confiáveis
Carimbar criptograficamente os registos de experiência através de autoridades RFC 3161 para provar quando os dados foram registados para necessidades de IP e auditoria.
Exportações de PDF e ZIP
Gerar relatórios PDF assinados ou ficheiros ZIP completos de experiências e recursos para arquivamento, revisão regulamentar ou publicação.
Por que executar eLabFTW na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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