Trip é um rastreador de mapas minimalista e planeador de viagens autoalojado que permite recolher pontos de interesse em mapas interativos e transformá-los em itinerários estruturados de vários dias. Construído em torno de uma interface limpa e sem distrações, foca-se nas duas atividades que os viajantes realmente repetem: marcar locais que valem a pena visitar e organizá-los em viagens com datas, notas e anexos.

Executar o Trip no seu próprio VPS mantém cada POI, itinerário e link de companheiro de viagem dentro da infraestrutura que controla. Não há telemetria, publicidade ou cloud de terceiros — os seus destinos e planos de viagem nunca saem do seu servidor, enquanto a integração OIDC permite ligar o Trip a uma configuração de início de sessão único existente quando desejar.