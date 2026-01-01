Instalação de Trip com um clique.
Rastreador de mapas autoalojado minimalista e planeador de viagens para organizar pontos de interesse e itinerários de vários dias.
Escolha um plano VPS para Trip
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Trip
Trip é um rastreador de mapas minimalista e planeador de viagens autoalojado que permite recolher pontos de interesse em mapas interativos e transformá-los em itinerários estruturados de vários dias. Construído em torno de uma interface limpa e sem distrações, foca-se nas duas atividades que os viajantes realmente repetem: marcar locais que valem a pena visitar e organizá-los em viagens com datas, notas e anexos.
Executar o Trip no seu próprio VPS mantém cada POI, itinerário e link de companheiro de viagem dentro da infraestrutura que controla. Não há telemetria, publicidade ou cloud de terceiros — os seus destinos e planos de viagem nunca saem do seu servidor, enquanto a integração OIDC permite ligar o Trip a uma configuração de início de sessão único existente quando desejar.
Principais características de Trip
Mapas interativos de POI
Arraste, categorize e filtre pontos de interesse em mosaicos de mapa personalizáveis, construídos com Leaflet, para uma exploração rápida e otimizada para dispositivos móveis.
Itinerários de vários dias
Agrupe Pontos de Interesse em planos de viagem diários com notas, custos e anexos, para que o plano completo esteja num só lugar.
Colaboração em viagens
Partilhe viagens com os seus companheiros de viagem para que todos vejam o mesmo itinerário e atualizações sem ter de gerir conversas de chat ou folhas de cálculo.
OIDC início de sessão único
O início de sessão opcional com OpenID Connect permite reutilizar o fornecedor de identidade existente em vez de gerir uma conta Trip separada.
Privacidade de raiz
Sem telemetria, rastreamento ou anúncios — cada local, foto e viagem permanece no seu VPS sob o seu controlo direto.
SQLite Leve
Um único contentor com suporte SQLite e um único volume de armazenamento, tornando as cópias de segurança e as migrações uma simples cópia de ficheiros.
Por que executar Trip na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.