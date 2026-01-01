Implemente o GoatCounter com instalação de um clique.
Análise web leve, com foco na privacidade, que mostra visualizações de página e informações sobre visitantes sem rastrear dados pessoais ou usar cookies.
Escolha um plano VPS para GoatCounter
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GoatCounter
GoatCounter é uma plataforma de análise web simples e de código aberto, concebida para programadores que desejam dados significativos de visualizações de página sem o custo de privacidade dos cookies de rastreamento ou da recolha de dados pessoais. Conta visualizações de página, referências, navegadores, países e tamanhos de ecrã — nada mais. Não são necessários banners de consentimento.
Ao contrário das plataformas de análise pesadas que exigem vários serviços, o GoatCounter funciona como um único contentor com uma base de dados SQLite incorporada. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém todos os dados dos visitantes sob o seu controlo, totalmente isolado de redes de análise de terceiros.
Principais características de GoatCounter
Não são necessários cookies
Monitoriza as visualizações de página sem cookies ou identificadores persistentes, pelo que não é necessário um banner de consentimento ao abrigo do RGPD ou da PECR.
Contentor único leve
Executa como um único binário Go com uma base de dados SQLite integrada — sem serviço de base de dados separado ou infraestrutura complexa.
Rastreamento de referência e origem
Mostra quais sites, motores de busca e campanhas geram tráfego para as páginas, sem expor a identidade do visitante.
Opção de estatísticas públicas
Opcionalmente, torne o seu painel de controlo de análises publicamente visível para que os leitores possam ver as estatísticas do site sem precisar de uma conta.
Script de rastreamento e API
Incorpore um pequeno snippet JavaScript ou use a API REST para contar visualizações de página de qualquer site, SPA ou serviço de backend.
Por que executar GoatCounter na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.