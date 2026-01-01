GoatCounter é uma plataforma de análise web simples e de código aberto, concebida para programadores que desejam dados significativos de visualizações de página sem o custo de privacidade dos cookies de rastreamento ou da recolha de dados pessoais. Conta visualizações de página, referências, navegadores, países e tamanhos de ecrã — nada mais. Não são necessários banners de consentimento.

Ao contrário das plataformas de análise pesadas que exigem vários serviços, o GoatCounter funciona como um único contentor com uma base de dados SQLite incorporada. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém todos os dados dos visitantes sob o seu controlo, totalmente isolado de redes de análise de terceiros.