Implemente o Meilisearch com instalação de um clique.
Motor de busca de código aberto construído em Rust que oferece resultados tolerantes a erros de digitação em menos de 50 milissegundos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Meilisearch
O Meilisearch é um motor de pesquisa de código aberto, extremamente rápido, escrito em Rust, que devolve resultados relevantes em menos de 50 ms com tolerância a erros de digitação incorporada, filtragem facetada e classificação personalizável — tudo através de uma API REST simples. Funciona de imediato com predefinições inteligentes, tornando simples adicionar pesquisa poderosa a lojas de e-commerce, sites de documentação e aplicações SaaS.
Alojando o Meilisearch no seu próprio VPS oferece CPU e memória dedicados para um desempenho consistente abaixo de 50 ms sob carga, indexação ilimitada de documentos a um custo fixo e controlo total sobre a segurança e configuração, sem depender de um serviço de pesquisa gerido.
Principais características de Meilisearch
Sub-50ms Resultados
Motor baseado em Rust devolve resultados de pesquisa em menos de 50 milissegundos, mesmo em milhões de documentos.
Tolerância a gralhas integrada
Os utilizadores encontram o que precisam mesmo com erros ortográficos – não é necessária qualquer configuração para ativar a correção inteligente de erros de digitação.
Filtro facetado
Filtros e facetas poderosos permitem aos utilizadores refinar os resultados da pesquisa por categoria, preço, etiqueta ou qualquer atributo personalizado.
API REST Simples
SDKs abrangentes para JavaScript, Python, PHP, Go e muito mais facilitam a integração para qualquer stack.
Indexação em tempo real
Os documentos são pesquisáveis imediatamente após serem adicionados, sem atrasos na reconstrução ou atualizações manuais do índice.
Por que executar Meilisearch na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.