O Meilisearch é um motor de pesquisa de código aberto, extremamente rápido, escrito em Rust, que devolve resultados relevantes em menos de 50 ms com tolerância a erros de digitação incorporada, filtragem facetada e classificação personalizável — tudo através de uma API REST simples. Funciona de imediato com predefinições inteligentes, tornando simples adicionar pesquisa poderosa a lojas de e-commerce, sites de documentação e aplicações SaaS.

Alojando o Meilisearch no seu próprio VPS oferece CPU e memória dedicados para um desempenho consistente abaixo de 50 ms sob carga, indexação ilimitada de documentos a um custo fixo e controlo total sobre a segurança e configuração, sem depender de um serviço de pesquisa gerido.