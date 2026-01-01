Implementação de Estatísticas para Strava com instalação de um clique.
Painel de controlo pessoal de estatísticas desportivas autoalojado que transforma as atividades do Strava em estatísticas detalhadas, gráficos e mapas de calor.
Escolha um plano VPS para Statistics for Strava
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Statistics for Strava
Estatísticas para Strava é um painel de controlo de análises autoalojado que extrai o seu histórico completo de atividades do Strava e o apresenta como gráficos interativos, mapas de calor geográficos, relatórios de uso de equipamento, análise de segmentos e revisões anuais – tudo armazenado localmente no seu próprio servidor. Ao contrário da aplicação oficial do Strava, nunca perde dados históricos por trás de um paywall e concede-lhe total propriedade dos seus registos atléticos.
A configuração requer uma aplicação da API do Strava (gratuita para criar) e um fluxo de autorização OAuth único para gerar um token de atualização. Uma vez conectado, o daemon em segundo plano importa automaticamente novas atividades e mantém o seu painel de controlo atualizado. É necessária uma conta Strava para utilizar esta aplicação.
Principais características de Statistics for Strava
Painel de controlo de análises de atividade
Estatísticas abrangentes com gráficos interativos que incluem totais, tendências, recordes pessoais e carga de treino em todos os tipos de atividade.
Mapa de calor geográfico
Visualize os pontos de atividade num mapa de calor geográfico que traça todas as rotas registadas para revelar as suas áreas de treino favoritas.
Controlo de Equipamento e Manutenção
Monitorizar a distância e as horas de utilização de bicicletas, sapatilhas e equipamento, com agendamento de manutenção, para saber quando o material precisa de assistência.
Histórico e Esforços do Segmento
Navegue por todos os seus esforços de segmento Strava, recordes pessoais e progressão ao longo do tempo para cada segmento que tenha percorrido ou corrido.
Strava Retrospectiva
Experiência anual de balanço do ano que destaca as suas maiores conquistas, atividades mais longas e marcos de fitness do ano.
Assistente de Treino com IA
Análise opcional com tecnologia de IA dos seus dados de treino com informações e sugestões, conectável a OpenAI, Anthropic, ou a um modelo Ollama local.
Por que executar Statistics for Strava na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Plausible Analytics
O Plausible é uma alternativa leve e que prioriza a privacidade ao Google Analytics
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.