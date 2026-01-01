Estatísticas para Strava é um painel de controlo de análises autoalojado que extrai o seu histórico completo de atividades do Strava e o apresenta como gráficos interativos, mapas de calor geográficos, relatórios de uso de equipamento, análise de segmentos e revisões anuais – tudo armazenado localmente no seu próprio servidor. Ao contrário da aplicação oficial do Strava, nunca perde dados históricos por trás de um paywall e concede-lhe total propriedade dos seus registos atléticos.

A configuração requer uma aplicação da API do Strava (gratuita para criar) e um fluxo de autorização OAuth único para gerar um token de atualização. Uma vez conectado, o daemon em segundo plano importa automaticamente novas atividades e mantém o seu painel de controlo atualizado. É necessária uma conta Strava para utilizar esta aplicação.