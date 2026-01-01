O Centrifugo é um servidor de mensagens em tempo real de código aberto e agnóstico em relação à linguagem que entrega mensagens instantâneas a utilizadores conectados através de WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport e gRPC. Qualquer backend — independentemente da linguagem ou framework — pode publicar mensagens através de uma API HTTP ou gRPC simples, tornando simples adicionar funcionalidades em tempo real a aplicações existentes sem as reescrever.

Autoalojar o Centrifugo no seu VPS elimina as taxas por mensagem e por conexão cobradas por serviços comerciais em tempo real como o Pusher ou o Ably, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre a escalabilidade, encaminhamento de dados e configuração de segurança.