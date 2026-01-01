Implemente Centrifugo com instalação de um clique.
Servidor de mensagens em tempo real escalável para criar aplicações em tempo real com WebSocket e mensagens pub/sub.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Centrifugo
O Centrifugo é um servidor de mensagens em tempo real de código aberto e agnóstico em relação à linguagem que entrega mensagens instantâneas a utilizadores conectados através de WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport e gRPC. Qualquer backend — independentemente da linguagem ou framework — pode publicar mensagens através de uma API HTTP ou gRPC simples, tornando simples adicionar funcionalidades em tempo real a aplicações existentes sem as reescrever.
Autoalojar o Centrifugo no seu VPS elimina as taxas por mensagem e por conexão cobradas por serviços comerciais em tempo real como o Pusher ou o Ably, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre a escalabilidade, encaminhamento de dados e configuração de segurança.
Principais características de Centrifugo
Integração Agnóstica à Linguagem
Qualquer backend pode publicar mensagens através de uma API HTTP ou gRPC simples, para que adicione funcionalidades em tempo real sem alterar a sua pilha tecnológica existente.
Histórico de Mensagens e Recuperação
Armazena mensagens recentes por canal e reproduz automaticamente eventos perdidos para clientes em reconexão, evitando a perda de dados durante breves desconexões.
Escalabilidade Horizontal
O motor baseado em Redis permite executar vários nós Centrifugo e gerir milhões de ligações simultâneas à medida que a base de utilizadores cresce.
Monitorização de Presença
Monitoriza quais utilizadores estão online em cada canal e transmite eventos de entrada/saída, ativando funcionalidades como indicadores de digitação e listas de utilizadores ativos.
Painel Admin Integrado
Monitorize as ligações, canais e fluxo de mensagens em tempo real através da interface de administração web sem configurar ferramentas de observabilidade separadas.
Por que executar Centrifugo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.