Instale o Checkmk com um clique.
Monitorização abrangente de infraestruturas com descoberta automática, verificações sem agente, painéis de controlo e alertas para servidores, redes e cargas de trabalho na cloud.
Escolha um plano VPS para Checkmk
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Checkmk
O Checkmk é uma plataforma abrangente de monitorização de infraestruturas e aplicações que combina plugins compatíveis com Nagios com uma interface web moderna, descoberta automática de serviços e dashboards integrados. A Community Edition (anteriormente Raw Edition) é totalmente de código aberto e inclui o motor de monitorização completo, recetores de agente, encaminhamento de notificações e funcionalidades de relatórios utilizadas por dezenas de milhares de organizações para monitorizar servidores, switches, hosts de virtualização e cargas de trabalho na nuvem a partir de um único painel de controlo.
Alojar o Checkmk no seu VPS mantém todas as credenciais, nomes de host e métricas dentro da sua própria infraestrutura. A descoberta automática analisa os hosts no primeiro registo e propõe as verificações de serviço corretas para o SO e software encontrados, reduzindo drasticamente o tempo de configuração em comparação com a configuração manual de cada métrica.
Principais características de Checkmk
Autodescoberta de serviços
Adicione um anfitrião e o Checkmk inspeciona-o em busca de sistema operativo, serviços, sistemas de ficheiros, interfaces de rede e software, propondo as verificações de monitorização adequadas automaticamente.
Verificações com e sem agente
Monitorize servidores através de agentes leves em Linux, Windows e Unix, ou utilize SNMP, IPMI, APIs REST e dezenas de integrações para switches, hipervisores e serviços cloud.
Painéis de controlo e relatórios
Vistas pré-definidas abrangem a visão geral do anfitrião, o estado de problemas, gráficos de desempenho e relatórios de SLA, com um editor gráfico para painéis de controlo personalizados e notificações.
Alertas inteligentes
Encaminhamento de notificações com regras de escalonamento, horas de silêncio sensíveis a janelas de tempo, entrega multicanal e modelos personalizáveis por grupo de anfitriões e equipa.
Monitorização distribuída
Escale para vários sites com administração centralizada, servidores satélite remotos e replicação de configuração sincronizada entre geografias.
Por que executar Checkmk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.