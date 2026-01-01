O Checkmk é uma plataforma abrangente de monitorização de infraestruturas e aplicações que combina plugins compatíveis com Nagios com uma interface web moderna, descoberta automática de serviços e dashboards integrados. A Community Edition (anteriormente Raw Edition) é totalmente de código aberto e inclui o motor de monitorização completo, recetores de agente, encaminhamento de notificações e funcionalidades de relatórios utilizadas por dezenas de milhares de organizações para monitorizar servidores, switches, hosts de virtualização e cargas de trabalho na nuvem a partir de um único painel de controlo.

Alojar o Checkmk no seu VPS mantém todas as credenciais, nomes de host e métricas dentro da sua própria infraestrutura. A descoberta automática analisa os hosts no primeiro registo e propõe as verificações de serviço corretas para o SO e software encontrados, reduzindo drasticamente o tempo de configuração em comparação com a configuração manual de cada métrica.