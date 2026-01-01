Implemente o Traduora com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de traduções autoalojada para equipas com API REST, acesso baseado em funções e importação/exportação multi-formato.
Escolha um plano VPS para Traduora
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Traduora
A Traduora é uma plataforma de gestão de traduções autoalojada, concebida para equipas de desenvolvimento que gerem a localização em vários idiomas. Oferece uma interface web limpa para organizar projetos de tradução, com suporte de importação e exportação para formatos JSON, YAML e CSV.
Autoalojar o Traduora num VPS mantém todos os seus dados de localização privados e integra-se diretamente com pipelines CI/CD através da sua API REST. O controlo de acesso baseado em funções permite convidar tradutores, revisores e programadores com as permissões adequadas, enquanto o histórico de traduções regista cada alteração feita a uma string.
Principais características de Traduora
Integração de REST API
Automatize importações e exportações de tradução no pipeline de CI/CD utilizando a API REST completa sem intervenção manual.
Exportação multi-formato
Exporte as traduções como JSON, YAML, CSV e outros formatos para as inserir diretamente em qualquer framework ou sistema de compilação.
Acesso baseado em função
Permita a programadores, tradutores e revisores diferentes níveis de permissão para manter os projetos organizados e seguros.
Histórico de traduções
Cada alteração a uma string de tradução é registada, permitindo-lhe auditar modificações e reverter para versões anteriores.
Por que executar Traduora na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.