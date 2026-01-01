A Traduora é uma plataforma de gestão de traduções autoalojada, concebida para equipas de desenvolvimento que gerem a localização em vários idiomas. Oferece uma interface web limpa para organizar projetos de tradução, com suporte de importação e exportação para formatos JSON, YAML e CSV.

Autoalojar o Traduora num VPS mantém todos os seus dados de localização privados e integra-se diretamente com pipelines CI/CD através da sua API REST. O controlo de acesso baseado em funções permite convidar tradutores, revisores e programadores com as permissões adequadas, enquanto o histórico de traduções regista cada alteração feita a uma string.