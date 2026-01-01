Implemente o Pgweb com um clique.
Navegador PostgreSQL leve e baseado na web, sem dependências, para exploração instantânea de bases de dados a partir de qualquer navegador moderno.
Escolha um plano VPS para Pgweb
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Pgweb
Pgweb é um navegador de base de dados PostgreSQL moderno, multiplataforma, construído com Go e distribuído como um único binário com zero dependências externas. Fornece uma interface web limpa para navegar em esquemas, executar consultas SQL personalizadas e exportar dados — sem a complexidade das suites de gestão de bases de dados tradicionais.
Implementar o Pgweb no seu VPS dá à sua equipa inteira um navegador de base de dados centralizado e sempre acessível, protegido por autenticação básica HTTP. Executa-se juntamente com as suas instâncias PostgreSQL numa rede privada, fornecendo acesso seguro a consultas ad-hoc sem expor credenciais de base de dados brutas aos programadores.
Principais características de Pgweb
Zero Dependências
A implantação de binário único significa que pode começar a navegar em bases de dados PostgreSQL em segundos, sem a necessidade de bibliotecas de tempo de execução ou pacotes de sistema.
Suporte Multi-sessão
Ligue-se e alterne entre múltiplas bases de dados PostgreSQL simultaneamente, facilitando a comparação de dados entre ambientes.
Exportar Dados
Exporte a tabela e os resultados da consulta diretamente para CSV, JSON ou XML para análise em folhas de cálculo e ferramentas de business intelligence.
Conexões de Túnel SSH
Ligue-se de forma segura a bases de dados remotas através de túneis SSH sem expor portas PostgreSQL publicamente ou modificar regras de firewall.
Histórico de Consultas
Monitoriza automaticamente as instruções executadas anteriormente para que possa recuperar e reutilizar rapidamente consultas complexas sem as ter de digitar novamente.
Por que executar Pgweb na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.