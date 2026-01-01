Pgweb é um navegador de base de dados PostgreSQL moderno, multiplataforma, construído com Go e distribuído como um único binário com zero dependências externas. Fornece uma interface web limpa para navegar em esquemas, executar consultas SQL personalizadas e exportar dados — sem a complexidade das suites de gestão de bases de dados tradicionais.

Implementar o Pgweb no seu VPS dá à sua equipa inteira um navegador de base de dados centralizado e sempre acessível, protegido por autenticação básica HTTP. Executa-se juntamente com as suas instâncias PostgreSQL numa rede privada, fornecendo acesso seguro a consultas ad-hoc sem expor credenciais de base de dados brutas aos programadores.