Implemente o Gotenberg com instalação de um clique.
API Docker sem estado para converter HTML, documentos do Office e URLs em PDFs de alta qualidade.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gotenberg
Gotenberg é uma API HTTP sem estado, focada em programadores, para geração de PDF e conversão de documentos. Construído sobre Chromium e LibreOffice, converte páginas HTML, Markdown, URLs, documentos Word, folhas de cálculo Excel e muito mais em PDFs com uma única chamada de API — sem bibliotecas de cliente, sem dependências de instalação e sem estado para gerir entre pedidos.
Alojar o Gotenberg no seu VPS mantém o processamento de documentos dentro da sua infraestrutura, eliminando taxas SaaS por conversão, removendo preocupações com a privacidade de dados em torno de documentos sensíveis e permitindo a integração com serviços internos que as APIs externas não conseguem alcançar.
Principais características de Gotenberg
HTML para PDF
Renderize qualquer página HTML ou URL para PDF utilizando um motor Chromium completo, preservando fontes, CSS e conteúdo renderizado por JavaScript exatamente como exibido num navegador.
Conversão de Documentos Office
Converta ficheiros Word, Excel e PowerPoint para PDF através da integração com o LibreOffice, suportando toda a gama de formatos Microsoft Office e OpenDocument.
Arquitetura sem estado
Cada pedido de API é totalmente independente, sem estado de sessão, tornando o Gotenberg trivialmente escalável e seguro para reiniciar ou substituir sem perda de dados.
Apoio a Webhooks
Descarregue conversões de longa duração para callbacks assíncronos de webhook, libertando a sua aplicação de bloqueios enquanto documentos de grande dimensão são processados.
Métricas Prometheus
O ponto de extremidade de métricas integrado oferece visibilidade instantânea sobre as taxas de solicitação, durações de conversão e profundidades da fila para monitorizar a pipeline de documentos.
Por que executar Gotenberg na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.