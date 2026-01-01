Gotenberg é uma API HTTP sem estado, focada em programadores, para geração de PDF e conversão de documentos. Construído sobre Chromium e LibreOffice, converte páginas HTML, Markdown, URLs, documentos Word, folhas de cálculo Excel e muito mais em PDFs com uma única chamada de API — sem bibliotecas de cliente, sem dependências de instalação e sem estado para gerir entre pedidos.

Alojar o Gotenberg no seu VPS mantém o processamento de documentos dentro da sua infraestrutura, eliminando taxas SaaS por conversão, removendo preocupações com a privacidade de dados em torno de documentos sensíveis e permitindo a integração com serviços internos que as APIs externas não conseguem alcançar.