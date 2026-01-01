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Base de dados multi-modelo que combina dados de documento, grafo, relacional, séries temporais, geoespaciais e vetoriais através de uma única linguagem de consulta semelhante a SQL.

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O que pode criar com SurrealDB

O SurrealDB é uma base de dados multimodelos moderna escrita em Rust que unifica dados de documentos, grafos, relacionais, séries temporais, geoespaciais e vetoriais num único motor acedido através de SurrealQL — uma linguagem de consulta semelhante a SQL projetada para programadores que desejam flexibilidade sem ter de gerir múltiplas bases de dados especializadas. Com suporte nativo para consultas em tempo real, permissões ao nível da linha e autenticação incorporadas na própria base de dados, o SurrealDB pode servir tanto como uma base de dados quanto como um backend-as-a-service para aplicações web e móveis.

Alojar o SurrealDB no seu VPS oferece a programadores e pequenas equipas uma poderosa base de dados multimodelos sem o preço por consulta do SurrealDB Cloud. A arquitetura de binário único mantém a implementação e as operações simples em comparação com a execução de bases de dados separadas para cargas de trabalho de documentos, grafos e séries temporais.

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O que pode criar com {name}

Principais características de SurrealDB

Tipos de dados multi-modelo

Armazene documentos, gráficos, linhas relacionais, séries temporais, geoespaciais e vetores na mesma base de dados sem serviços separados para cada modelo.

Linguagem de consulta SurrealQL

Linguagem de consulta tipo SQL com extensões para travessia de grafos, pesquisa vetorial, operadores geoespaciais e campos calculados incorporados no esquema.

Consultas em tempo real

Subscreva os resultados de consultas em direto através de WebSocket para atualizações de UI em tempo real, sem sondagem ou infraestrutura de barramento de eventos externa.

Segurança ao nível da linha

Permissões granulares incorporadas no esquema permitem expor a base de dados diretamente a clientes web e móveis de forma segura, sem uma camada de API intermédia.

Autenticação incorporada

A autenticação incorporada baseada em utilizador, âmbito e JWT torna o SurrealDB utilizável como um backend como serviço para aplicações protótipo.

Múltiplas interfaces de consulta

Consulta através de HTTP REST, WebSocket, bibliotecas de cliente nativas para JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET e PHP – ou diretamente através da CLI SurrealQL.

Por que executar SurrealDB na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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