Implemente o SurrealDB com instalação de um clique.
Base de dados multi-modelo que combina dados de documento, grafo, relacional, séries temporais, geoespaciais e vetoriais através de uma única linguagem de consulta semelhante a SQL.
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O que pode criar com SurrealDB
O SurrealDB é uma base de dados multimodelos moderna escrita em Rust que unifica dados de documentos, grafos, relacionais, séries temporais, geoespaciais e vetoriais num único motor acedido através de SurrealQL — uma linguagem de consulta semelhante a SQL projetada para programadores que desejam flexibilidade sem ter de gerir múltiplas bases de dados especializadas. Com suporte nativo para consultas em tempo real, permissões ao nível da linha e autenticação incorporadas na própria base de dados, o SurrealDB pode servir tanto como uma base de dados quanto como um backend-as-a-service para aplicações web e móveis.
Alojar o SurrealDB no seu VPS oferece a programadores e pequenas equipas uma poderosa base de dados multimodelos sem o preço por consulta do SurrealDB Cloud. A arquitetura de binário único mantém a implementação e as operações simples em comparação com a execução de bases de dados separadas para cargas de trabalho de documentos, grafos e séries temporais.
Principais características de SurrealDB
Tipos de dados multi-modelo
Armazene documentos, gráficos, linhas relacionais, séries temporais, geoespaciais e vetores na mesma base de dados sem serviços separados para cada modelo.
Linguagem de consulta SurrealQL
Linguagem de consulta tipo SQL com extensões para travessia de grafos, pesquisa vetorial, operadores geoespaciais e campos calculados incorporados no esquema.
Consultas em tempo real
Subscreva os resultados de consultas em direto através de WebSocket para atualizações de UI em tempo real, sem sondagem ou infraestrutura de barramento de eventos externa.
Segurança ao nível da linha
Permissões granulares incorporadas no esquema permitem expor a base de dados diretamente a clientes web e móveis de forma segura, sem uma camada de API intermédia.
Autenticação incorporada
A autenticação incorporada baseada em utilizador, âmbito e JWT torna o SurrealDB utilizável como um backend como serviço para aplicações protótipo.
Múltiplas interfaces de consulta
Consulta através de HTTP REST, WebSocket, bibliotecas de cliente nativas para JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET e PHP – ou diretamente através da CLI SurrealQL.
Por que executar SurrealDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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