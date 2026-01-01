O SurrealDB é uma base de dados multimodelos moderna escrita em Rust que unifica dados de documentos, grafos, relacionais, séries temporais, geoespaciais e vetoriais num único motor acedido através de SurrealQL — uma linguagem de consulta semelhante a SQL projetada para programadores que desejam flexibilidade sem ter de gerir múltiplas bases de dados especializadas. Com suporte nativo para consultas em tempo real, permissões ao nível da linha e autenticação incorporadas na própria base de dados, o SurrealDB pode servir tanto como uma base de dados quanto como um backend-as-a-service para aplicações web e móveis.

Alojar o SurrealDB no seu VPS oferece a programadores e pequenas equipas uma poderosa base de dados multimodelos sem o preço por consulta do SurrealDB Cloud. A arquitetura de binário único mantém a implementação e as operações simples em comparação com a execução de bases de dados separadas para cargas de trabalho de documentos, grafos e séries temporais.