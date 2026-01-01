Implemente autobrr com instalação de um clique.
Ferramenta moderna de automação de downloads que monitoriza canais IRC de indexadores em tempo real para obter torrents no momento em que são anunciados.
Escolha um plano VPS para autobrr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com autobrr
autobrr é uma plataforma de automação de downloads de próxima geração para torrents e usenet que consolida a funcionalidade de ferramentas como autodl-irssi, trackarr e flexget numa única solução moderna. Conecta-se a canais IRC de indexadores onde novos lançamentos são anunciados no instante em que são carregados, aplica as regras de filtro que configurar e encaminha os ficheiros torrent correspondentes para o cliente de download que escolher — tudo em tempo real, sem atrasos de sondagem.
O autoalojamento do autobrr num VPS garante a monitorização 24/7 de canais IRC com ligações persistentes que uma máquina doméstica com IP dinâmico ou tempo de inatividade programado não consegue manter de forma fiável. A execução contínua numa infraestrutura dedicada significa que a sua automação nunca perde uma janela de freeleech, um lançamento com poucos seeders, ou uma oportunidade de rácio sensível ao tempo em trackers privados.
Principais características de autobrr
Monitorização de IRC em tempo real
Conexões persistentes aos canais IRC de anúncio do indexador detetam novos lançamentos no instante em que são carregados, antes que os feeds RSS ou a sondagem da API os vissem.
Regras de filtro avançadas
Crie filtros complexos com base no tamanho, categoria, carregador, grupo de lançamento, resolução e padrões de regex personalizados para obter exatamente o que pretende e nada mais.
Suporte a múltiplos clientes
Envie torrents capturados diretamente para qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ou pastas de monitorização – encaminhando diferentes filtros para diferentes clientes automaticamente.
Integração arr
A integração nativa com Radarr, Sonarr, Lidarr e Whisparr permite que o autobrr verifique se um lançamento é realmente desejado antes de descarregar, eliminando o desperdício de largura de banda.
Estatísticas e histórico
Monitorize as contagens de downloads, filtre as taxas de acerto e obtenha o histórico através da interface web para que possa ajustar as suas regras e compreender o desempenho da sua automação ao longo do tempo.
Por que executar autobrr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.