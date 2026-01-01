autobrr é uma plataforma de automação de downloads de próxima geração para torrents e usenet que consolida a funcionalidade de ferramentas como autodl-irssi, trackarr e flexget numa única solução moderna. Conecta-se a canais IRC de indexadores onde novos lançamentos são anunciados no instante em que são carregados, aplica as regras de filtro que configurar e encaminha os ficheiros torrent correspondentes para o cliente de download que escolher — tudo em tempo real, sem atrasos de sondagem.

O autoalojamento do autobrr num VPS garante a monitorização 24/7 de canais IRC com ligações persistentes que uma máquina doméstica com IP dinâmico ou tempo de inatividade programado não consegue manter de forma fiável. A execução contínua numa infraestrutura dedicada significa que a sua automação nunca perde uma janela de freeleech, um lançamento com poucos seeders, ou uma oportunidade de rácio sensível ao tempo em trackers privados.