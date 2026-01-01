Implemente Komari através de uma instalação com um clique.
Painel de monitorização de servidores leve e autoalojado com recolha de dados baseada em agentes e métricas em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Komari
Komari é uma ferramenta de monitorização de servidores leve e de código aberto, construída para quem faz autoalojamento e precisa de visibilidade em tempo real da sua infraestrutura, sem a complexidade das plataformas de monitorização empresariais. Utiliza um pequeno agente instalado em cada servidor monitorizado para recolher métricas de CPU, memória, disco e rede, que são depois apresentadas num painel web limpo.
Como o Komari é autoalojado, toda a telemetria do seu servidor permanece na sua própria infraestrutura, sem que dados sejam enviados para serviços de terceiros. O design baseado em SQLite significa zero dependências de bases de dados externas, tornando-o rápido de implementar e simples de manter, mesmo para pequenas equipas e operadores individuais.
Principais características de Komari
Monitorização baseada em agente
Instale o agente Komari leve em qualquer servidor para recolher e transmitir métricas para o seu painel de controlo central.
Métricas em tempo real
Visualize a utilização da CPU, o consumo de memória, a E/S de disco e o débito da rede atualizados em tempo real na interface web.
Painel de controlo multi-servidor
Monitorize todos os seus servidores a partir de um painel único, com cada agente a reportar de forma independente ao servidor central.
Zero dependências externas
Armazenamento SQLite significa que não há um serviço de base de dados separado para gerir – apenas o contentor e um volume de dados persistente.
Suporte a temas personalizados
Personalize a aparência do painel de controlo para corresponder às suas preferências ou à marca da organização.
Por que executar Komari na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.