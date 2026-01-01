Komari é uma ferramenta de monitorização de servidores leve e de código aberto, construída para quem faz autoalojamento e precisa de visibilidade em tempo real da sua infraestrutura, sem a complexidade das plataformas de monitorização empresariais. Utiliza um pequeno agente instalado em cada servidor monitorizado para recolher métricas de CPU, memória, disco e rede, que são depois apresentadas num painel web limpo.

Como o Komari é autoalojado, toda a telemetria do seu servidor permanece na sua própria infraestrutura, sem que dados sejam enviados para serviços de terceiros. O design baseado em SQLite significa zero dependências de bases de dados externas, tornando-o rápido de implementar e simples de manter, mesmo para pequenas equipas e operadores individuais.