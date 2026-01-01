LibreDesk é uma plataforma de apoio ao cliente de código aberto que consolida conversas de email, chat ao vivo e outros canais num único espaço de trabalho de equipa. Concebida para equipas de apoio de qualquer dimensão, abrange todo o ciclo de vida do apoio – desde o primeiro contacto até à resolução – com ferramentas para atribuição, priorização, acompanhamento de SLAs, respostas pré-definidas e inquéritos de satisfação do cliente.

O autoalojamento do LibreDesk confere à sua equipa a propriedade total do histórico de conversas e dos dados dos clientes, sem taxas por agente ou por ticket. Controla a infraestrutura, as integrações e as políticas de retenção, conectando as suas caixas de entrada de email e widgets de chat diretamente, sem encaminhar dados através de uma plataforma SaaS de terceiros.