Implemente LibreDesk com instalação de um clique.
Plataforma de apoio ao cliente omnicanal de código aberto com sistema de tickets, chat ao vivo, caixas de entrada de email e gestão de SLA.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LibreDesk
LibreDesk é uma plataforma de apoio ao cliente de código aberto que consolida conversas de email, chat ao vivo e outros canais num único espaço de trabalho de equipa. Concebida para equipas de apoio de qualquer dimensão, abrange todo o ciclo de vida do apoio – desde o primeiro contacto até à resolução – com ferramentas para atribuição, priorização, acompanhamento de SLAs, respostas pré-definidas e inquéritos de satisfação do cliente.
O autoalojamento do LibreDesk confere à sua equipa a propriedade total do histórico de conversas e dos dados dos clientes, sem taxas por agente ou por ticket. Controla a infraestrutura, as integrações e as políticas de retenção, conectando as suas caixas de entrada de email e widgets de chat diretamente, sem encaminhar dados através de uma plataforma SaaS de terceiros.
Principais características de LibreDesk
Caixas de entrada Omnicanal
Gerir email, chat ao vivo e conversas baseadas em API a partir de uma caixa de entrada unificada para que os agentes nunca alternem entre separadores para responder.
Gestão de SLA
Defina metas de tempo de resposta e resolução por caixa de entrada e receba alertas automáticos antes que os prazos sejam excedidos.
Regras de automação
Acionar atribuição automática, etiquetagem, alterações de prioridade e respostas com base nas condições da conversa e na disponibilidade do agente.
Respostas pré-definidas
Guarde e pesquise modelos de resposta reutilizáveis para que os agentes respondam de forma consistente a perguntas comuns em segundos.
Inquéritos CSAT
Envie inquéritos de satisfação após a resolução automaticamente e monitorize as pontuações por agente, equipa e caixa de entrada ao longo do tempo.
Por que executar LibreDesk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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