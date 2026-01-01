O Prometheus recolhe métricas de séries temporais da sua infraestrutura e aplicações através de um modelo HTTP baseado em pull, armazena-as numa TSDB local eficiente e expõe o PromQL — uma linguagem de consulta poderosa para segmentar, agregar e alertar sobre qualquer métrica. Graduado da CNCF juntamente com o Kubernetes, é a base de monitorização escolhida pelas equipas de DevOps em empresas como a GitLab, DigitalOcean e Uber.

Executar o Prometheus no seu próprio VPS oferece-lhe ingestão ilimitada de métricas a um custo fixo, controlo total sobre os intervalos de scraping e períodos de retenção, e integração nativa com o Grafana, Alertmanager e centenas de exportadores da comunidade — sem custos de cloud por métrica ou restrições de amostragem de dados.