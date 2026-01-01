Implemente Prometheus numa instalação com um clique.
O kit de ferramentas de monitorização de código aberto graduado pela CNCF que se tornou o padrão da indústria para a recolha de métricas nativas da cloud e alertas.
Escolha um plano VPS para Prometheus
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Prometheus
O Prometheus recolhe métricas de séries temporais da sua infraestrutura e aplicações através de um modelo HTTP baseado em pull, armazena-as numa TSDB local eficiente e expõe o PromQL — uma linguagem de consulta poderosa para segmentar, agregar e alertar sobre qualquer métrica. Graduado da CNCF juntamente com o Kubernetes, é a base de monitorização escolhida pelas equipas de DevOps em empresas como a GitLab, DigitalOcean e Uber.
Executar o Prometheus no seu próprio VPS oferece-lhe ingestão ilimitada de métricas a um custo fixo, controlo total sobre os intervalos de scraping e períodos de retenção, e integração nativa com o Grafana, Alertmanager e centenas de exportadores da comunidade — sem custos de cloud por métrica ou restrições de amostragem de dados.
Principais características de Prometheus
Linguagem de Consulta PromQL
Uma linguagem de consulta funcional flexível permite agregar, transformar e alertar sobre qualquer combinação de métricas em toda a infraestrutura em tempo real.
Recolha Baseada em Pull
Prometheus recolhe métricas de endpoints HTTP num agendamento configurável, facilitando a adição de novos alvos sem alterar a aplicação monitorizada.
Descoberta de Serviço
Integrações nativas com Kubernetes, Consul, EC2 e mais descobrem e monitorizam automaticamente novos serviços à medida que surgem, sem configuração manual.
Regras de Alerta
Defina regras de alerta baseadas em limiares e tendências que encaminham notificações através do Alertmanager para o Slack, PagerDuty, e-mail ou qualquer ponto de extremidade de webhook.
Integração Grafana
O Prometheus é a fonte de dados predefinida para o Grafana, permitindo dashboards ricos, mapas de calor e a visualização de todas as suas métricas com uma configuração mínima.
Por que executar Prometheus na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.