Implemente ShipShipShip com instalação num clique.
Plataforma leve de registo de alterações e roteiro autoalojada com votação da comunidade, reações de emoji e automação de newsletter.
Escolha um plano VPS para ShipShipShip
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ShipShipShip
ShipShipShip é uma aplicação de changelog e roadmap de código aberto que ajuda as equipas de produto a partilhar atualizações e a recolher feedback da comunidade num só lugar. Construída com SvelteKit e Go, combina um changelog público polido com um painel de administração estilo kanban onde cada lançamento, correção e ideia futura vive ao lado dos votos e reações que obteve.
Alojar o ShipShipShip no seu VPS mantém as listas de subscritores, credenciais SMTP e dados de feedback sob o seu próprio controlo, elimina o preço por utilizador das alternativas alojadas e permite-lhe personalizar a página pública através de temas instaláveis que correspondam ao seu produto.
Principais características de ShipShipShip
Votação da Comunidade
Os visitantes votam nas funcionalidades propostas para que a equipa possa priorizar o roteiro com base na procura real em vez de suposições internas.
Reações de Emoji
Oito tipos de reação permitem que os leitores reajam a cada entrada, dando um sinal leve sem os forçar a passar por um fluxo de registo.
Kanban Roadmap
O quadro de arrastar e largar com estados personalizáveis mantém cada item proposto, em progresso e entregue visível para toda a equipa.
Automação de newsletter
As newsletters com suporte SMTP disparam automaticamente quando uma entrada muda de estado, para que os subscritores fiquem a saber sobre os lançamentos sem envios manuais.
Temas Instaláveis
O sistema de temas baseado em manifesto separa o painel de controlo do registo de alterações público para que possa corresponder exatamente à identidade da marca do seu produto.
API RESTful
A API REST completa para eventos, reações, votos e subscritores de newsletter facilita a integração com ferramentas de CI/CD ou de marketing.
Por que executar ShipShipShip na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.