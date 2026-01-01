ShipShipShip é uma aplicação de changelog e roadmap de código aberto que ajuda as equipas de produto a partilhar atualizações e a recolher feedback da comunidade num só lugar. Construída com SvelteKit e Go, combina um changelog público polido com um painel de administração estilo kanban onde cada lançamento, correção e ideia futura vive ao lado dos votos e reações que obteve.

Alojar o ShipShipShip no seu VPS mantém as listas de subscritores, credenciais SMTP e dados de feedback sob o seu próprio controlo, elimina o preço por utilizador das alternativas alojadas e permite-lhe personalizar a página pública através de temas instaláveis que correspondam ao seu produto.