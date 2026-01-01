Instale bolt.diy com um clique.
Assistente de codificação de IA de código aberto que permite solicitar, executar e implementar aplicações full-stack a partir do seu navegador.
Escolha um plano VPS para bolt.diy
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com bolt.diy
bolt.diy é um fork de código aberto de bolt.new que traz o desenvolvimento full-stack assistido por IA para a sua própria infraestrutura. Combina um editor baseado em navegador com um runtime integrado, permitindo-lhe descrever o que pretende construir em linguagem simples e ter um LLM a gerar, executar e iterar sobre aplicações completas — frontend, backend e configuração incluídos.
Ao contrário das ferramentas de codificação de IA baseadas na cloud, o autoalojamento do bolt.diy significa que o seu código, prompts e chaves de API permanecem no seu VPS. Conecta os fornecedores de LLM que já utiliza — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelos Ollama locais e muito mais — para que nunca fique preso a um único fornecedor ou nível de subscrição.
Principais características de bolt.diy
Suporte a LLM multi-fornecedor
Ligue OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI e mais de 15 outros fornecedores a partir de uma única interface.
Geração de código full-stack
Gere aplicações completas com frontend, backend e ficheiros de configuração funcionais – não apenas fragmentos de código.
Execução no navegador
Execute e pré-visualize o código gerado diretamente no navegador sem sair da interface ou configurar um ambiente de desenvolvimento local.
Traga as suas próprias chaves API
Utilize as credenciais de fornecedor existentes para que pague apenas pelo que utiliza, sem margem da plataforma ou escalão de subscrição.
De código aberto e autoalojado
Todos os prompts, código gerado e credenciais permanecem no seu VPS — nenhum dado é partilhado com uma plataforma SaaS de terceiros.
Por que executar bolt.diy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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