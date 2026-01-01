Implemente Workout Cool com instalação de um clique.
Plataforma de treino físico de código aberto para criar planos de treino, acompanhar o progresso e gerir uma biblioteca de exercícios pessoais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Workout Cool
Workout Cool é uma plataforma de treino de fitness autoalojada que oferece uma base de dados de exercícios abrangente, um construtor de planos de treino estruturado e acompanhamento de sessões — tudo a funcionar no seu próprio servidor, sem taxas de subscrição ou partilha de dados com terceiros. Os utilizadores podem procurar exercícios com demonstrações em vídeo instrutivas, criar programas de treino personalizados organizados por grupo muscular ou objetivo de treino, e registar sessões de treino para acompanhar o desempenho ao longo do tempo.
Ao contrário das aplicações de fitness alojadas que bloqueiam os dados históricos por trás de subscrições, o Workout Cool armazena todo o histórico de treino numa base de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura. A plataforma suporta autenticação por e-mail e palavra-passe, juntamente com o Google OAuth opcional, e a biblioteca de exercícios incorporada pode ser preenchida previamente com dados de exemplo no primeiro lançamento.
Principais características de Workout Cool
Biblioteca de Exercícios
Navegue por uma base de dados abrangente de exercícios com demonstrações em vídeo instrutivas organizadas por grupo muscular, equipamento e tipo de treino.
Criador de Plano de Treino
Crie programas de treino estruturados de vários dias com seleções de exercícios personalizadas, séries, repetições e períodos de descanso para qualquer objetivo de forma física.
Registo de Sessão
Registe cada sessão de treino com dados de desempenho reais para que possa acompanhar a progressão de peso e volume ao longo do tempo.
Acompanhamento do Progresso
Visualize ganhos de força e consistência de treino com gráficos que mostram tendências de desempenho ao longo das sessões e programas de treino.
Filtragem de Grupo Muscular
Filtre e descubra exercícios por grupo muscular alvo para construir programas equilibrados que cubram todas as partes do corpo.
Por que executar Workout Cool na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.