Workout Cool é uma plataforma de treino de fitness autoalojada que oferece uma base de dados de exercícios abrangente, um construtor de planos de treino estruturado e acompanhamento de sessões — tudo a funcionar no seu próprio servidor, sem taxas de subscrição ou partilha de dados com terceiros. Os utilizadores podem procurar exercícios com demonstrações em vídeo instrutivas, criar programas de treino personalizados organizados por grupo muscular ou objetivo de treino, e registar sessões de treino para acompanhar o desempenho ao longo do tempo.

Ao contrário das aplicações de fitness alojadas que bloqueiam os dados históricos por trás de subscrições, o Workout Cool armazena todo o histórico de treino numa base de dados PostgreSQL na sua própria infraestrutura. A plataforma suporta autenticação por e-mail e palavra-passe, juntamente com o Google OAuth opcional, e a biblioteca de exercícios incorporada pode ser preenchida previamente com dados de exemplo no primeiro lançamento.