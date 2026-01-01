Instale Rybbit com um clique.
Moderna plataforma de análise web de código aberto que monitoriza o comportamento dos visitantes sem cookies, scripts de monitorização ou recolha invasiva de dados.
Escolha um plano VPS para Rybbit
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Rybbit
O Rybbit é uma plataforma de análise web com foco na privacidade, concebida como uma alternativa moderna ao Google Analytics. Oferece visualizações de página, sessões, taxas de rejeição, referenciadores, dados geográficos e gravações de sessão sem usar cookies ou rastreamento entre sites – tornando a conformidade com o RGPD uma característica integrada, em vez de uma reflexão tardia.
Com tecnologia ClickHouse para armazenamento de eventos de alto desempenho e PostgreSQL para dados da aplicação, o Rybbit lida com grandes volumes de eventos com consultas rápidas no painel. O autoalojamento elimina taxas por site e limites de retenção de dados, dando-lhe a propriedade total dos dados dos visitantes em todas as suas propriedades.
Principais características de Rybbit
Rastreamento sem cookies
Monitoriza visitantes sem cookies ou recolha de impressões digitais, eliminando a necessidade de banners de consentimento, enquanto mantém a conformidade com o RGPD e a CCPA.
Reproduções de sessão
Grava e reproduz sessões de utilizadores para compreender exatamente como os visitantes navegam no seu site e onde desistem.
Rastreamento de Eventos Personalizado
Capture qualquer interação do utilizador com eventos personalizados e propriedades JSON para uma análise detalhada do funil e otimização da conversão.
Painel de controlo em tempo real
Veja as contagens de visitantes em tempo real, páginas ativas e atualizações instantâneas de métricas para que possa monitorizar os picos de tráfego à medida que acontecem.
Suporte multi-sites
Gerir análises para vários websites a partir de um único painel com controlos de acesso a nível de organização para equipas.
Por que executar Rybbit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.