O Rybbit é uma plataforma de análise web com foco na privacidade, concebida como uma alternativa moderna ao Google Analytics. Oferece visualizações de página, sessões, taxas de rejeição, referenciadores, dados geográficos e gravações de sessão sem usar cookies ou rastreamento entre sites – tornando a conformidade com o RGPD uma característica integrada, em vez de uma reflexão tardia.

Com tecnologia ClickHouse para armazenamento de eventos de alto desempenho e PostgreSQL para dados da aplicação, o Rybbit lida com grandes volumes de eventos com consultas rápidas no painel. O autoalojamento elimina taxas por site e limites de retenção de dados, dando-lhe a propriedade total dos dados dos visitantes em todas as suas propriedades.