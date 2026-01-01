Coai (Chat Nio) é uma plataforma de agregação de IA de código aberto que reúne OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e mais de 20 outros fornecedores de modelos de linguagem por trás de uma única interface alojada. Vai além de uma interface de utilizador de chat simples, adicionando níveis de subscrição, quotas de tokens por utilizador, emissão de chaves API e faturação de utilização — tornando-o prático para equipas que precisam de oferecer acesso controlado a LLMs a vários utilizadores sem expor as chaves dos fornecedores a montante.

Alojando o Coai no seu próprio VPS, obtém controlo total sobre quais modelos estão disponíveis, quanto cada nível de utilizador pode consumir e qual o seu gasto total com a API — sem pagar taxas por lugar a um serviço de agregação gerido.