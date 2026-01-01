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Plataforma de agregação de IA autoalojada que unifica OpenAI, Claude, Gemini e mais de 20 fornecedores com gestão multiutilizador e quotas de utilização.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Coai

Coai (Chat Nio) é uma plataforma de agregação de IA de código aberto que reúne OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e mais de 20 outros fornecedores de modelos de linguagem por trás de uma única interface alojada. Vai além de uma interface de utilizador de chat simples, adicionando níveis de subscrição, quotas de tokens por utilizador, emissão de chaves API e faturação de utilização — tornando-o prático para equipas que precisam de oferecer acesso controlado a LLMs a vários utilizadores sem expor as chaves dos fornecedores a montante.

Alojando o Coai no seu próprio VPS, obtém controlo total sobre quais modelos estão disponíveis, quanto cada nível de utilizador pode consumir e qual o seu gasto total com a API — sem pagar taxas por lugar a um serviço de agregação gerido.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Coai

Agregação multi-fornecedor

Ligue OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e mais de 20 fornecedores através de uma única plataforma e permita que os utilizadores alternem entre eles a partir de uma única interface.

Níveis de subscrição de utilizador

Defina planos de subscrição gratuitos e pagos com quotas de tokens por nível, controlando o quanto cada grupo de utilizadores pode consumir em todos os fornecedores configurados.

Emissão de chave de API

Emita chaves de API aos seus utilizadores para que possam aceder a modelos configurados programaticamente — sem nunca expor as credenciais do seu fornecedor upstream.

Monitorização da utilização e faturação

Monitorize o consumo de tokens por utilizador e os custos estimados em tempo real, com limites configuráveis para evitar excedentes orçamentais inesperados.

Mercado de modelos

Os utilizadores descobrem e selecionam de todos os fornecedores configurados através de um seletor de modelos integrado, com suporte para chamada de funções e geração de imagens onde disponível.

Por que executar Coai na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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