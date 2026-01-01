Implemente o Drupal com instalação de um clique.
SGC de código aberto de nível empresarial que alimenta milhões de websites em todo o mundo, desde blogs pessoais a portais governamentais de grande escala.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Drupal
O Drupal é um sistema de gestão de conteúdos (CMS) maduro e de nível empresarial, confiado por governos, universidades, empresas de comunicação social e organizações Fortune 500 em todo o mundo. A sua arquitetura modular e o vasto ecossistema de mais de 50.000 módulos contribuídos permitem às equipas construir desde um simples site editorial a uma complexa plataforma digital multi-site sem tocar numa linha de código personalizado.
As capacidades de CMS headless do Drupal, a camada de API robusta e o sistema de permissões granular tornam-no uma excelente opção para organizações que precisam de gerir conteúdo em vários canais — web, móvel e outros — mantendo fluxos de trabalho editoriais rigorosos e requisitos de conformidade. Esta implementação combina o Drupal com um backend PostgreSQL para fiabilidade e desempenho de nível de produção.
Principais características de Drupal
Modelação de conteúdo flexível
Defina tipos de conteúdo e campos personalizados para corresponder exatamente ao seu fluxo de trabalho editorial, sem estar limitado por uma estrutura de dados fixa.
SGC Headless e API REST
Exponha o conteúdo através de uma interface RESTful ou JSON:API para que as equipas de front-end possam criar experiências personalizadas em qualquer framework.
Funções e permissões granulares
Controle exatamente o que cada função de utilizador pode criar, editar, publicar ou eliminar em toda a hierarquia do site.
Suporte multilingue
A tradução integrada e a gestão de idiomas permitem publicar conteúdo em dezenas de idiomas a partir de uma única instalação.
Vasto ecossistema de módulos
Mais de 50 000 módulos de contribuição expandem o Drupal com e-commerce, SEO, gestão de multimédia e integrações de serviços de terceiros.
Por que executar Drupal na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.