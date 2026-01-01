O Drupal é um sistema de gestão de conteúdos (CMS) maduro e de nível empresarial, confiado por governos, universidades, empresas de comunicação social e organizações Fortune 500 em todo o mundo. A sua arquitetura modular e o vasto ecossistema de mais de 50.000 módulos contribuídos permitem às equipas construir desde um simples site editorial a uma complexa plataforma digital multi-site sem tocar numa linha de código personalizado.

As capacidades de CMS headless do Drupal, a camada de API robusta e o sistema de permissões granular tornam-no uma excelente opção para organizações que precisam de gerir conteúdo em vários canais — web, móvel e outros — mantendo fluxos de trabalho editoriais rigorosos e requisitos de conformidade. Esta implementação combina o Drupal com um backend PostgreSQL para fiabilidade e desempenho de nível de produção.