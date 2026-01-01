Implemente o Grafana com instalação em um clique.
Principal plataforma de observabilidade de código aberto para visualizar métricas, registos e rastreios de qualquer fonte de dados.
Escolha um plano VPS para Grafana
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Grafana
Grafana é a plataforma de observabilidade de código aberto mais popular do mundo, confiada por mais de 20 milhões de utilizadores para transformar dados de séries temporais em dashboards acionáveis. Conecta-se a mais de 100 fontes de dados — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fornecedores de cloud e muito mais — permitindo que as equipas visualizem e recebam alertas sobre dados de todos os cantos da sua infraestrutura numa única interface unificada.
O autoalojamento do Grafana no seu VPS elimina as taxas de saída da cloud e o preço por utilizador, mantendo as configurações do dashboard, o histórico de consultas e os dados de métricas inteiramente dentro da sua própria infraestrutura — essencial para ambientes sensíveis à conformidade e equipas que monitorizam sistemas internos que não são acessíveis a partir da internet pública.
Principais características de Grafana
Mais de 100 Fontes de Dados
Ligue o Grafana a Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, fornecedores de cloud e muitos outros, sem escrever adaptadores personalizados.
Biblioteca de Visualização Avançada
Escolha entre gráficos, mapas de calor, histogramas, geomapas, painéis de estatísticas e centenas de plugins da comunidade para apresentar cada métrica no formato mais intuitivo.
Alertas poderosos
Defina alertas com base em limiares ou deteção de anomalias e encaminhe as notificações para o Slack, PagerDuty, email, webhooks e muito mais a partir de um único motor de alertas.
Modelagem de painel de controlo
Utilize variáveis e consultas de modelo para construir um único painel de controlo reutilizável que filtra dinamicamente por anfitrião, serviço, região ou qualquer outra dimensão.
Observabilidade Unificada
Correlacione métricas, registos e rastreios distribuídos lado a lado numa única plataforma, reduzindo o tempo médio para diagnosticar e resolver incidentes.
Por que executar Grafana na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.