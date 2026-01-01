Grafana é a plataforma de observabilidade de código aberto mais popular do mundo, confiada por mais de 20 milhões de utilizadores para transformar dados de séries temporais em dashboards acionáveis. Conecta-se a mais de 100 fontes de dados — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fornecedores de cloud e muito mais — permitindo que as equipas visualizem e recebam alertas sobre dados de todos os cantos da sua infraestrutura numa única interface unificada.

O autoalojamento do Grafana no seu VPS elimina as taxas de saída da cloud e o preço por utilizador, mantendo as configurações do dashboard, o histórico de consultas e os dados de métricas inteiramente dentro da sua própria infraestrutura — essencial para ambientes sensíveis à conformidade e equipas que monitorizam sistemas internos que não são acessíveis a partir da internet pública.