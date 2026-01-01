O WireGuard Easy é uma interface web autoalojada que torna a implementação e gestão de um servidor WireGuard VPN simples para qualquer nível de conhecimento. Disponibiliza um painel de controlo para criar configurações de cliente, gerar códigos QR para configuração móvel e monitorizar estatísticas de tráfego em tempo real sem ter de tocar na CLI do WireGuard.

Autoalojar o WireGuard Easy num VPS oferece-lhe um servidor VPN privado sob o seu controlo total. A criptografia moderna e o módulo de kernel leve do WireGuard proporcionam túneis significativamente mais rápidos e eficientes do que o OpenVPN ou o IPSec, e a interface web permite adicionar, desativar ou remover clientes instantaneamente sem reiniciar o servidor.