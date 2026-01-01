Implemente o WireGuard Easy com instalação de um clique.
Gestão de VPN WireGuard via web com geração de clientes, códigos QR e estatísticas de tráfego em tempo real.
Escolha um plano VPS para WireGuard Easy
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WireGuard Easy
O WireGuard Easy é uma interface web autoalojada que torna a implementação e gestão de um servidor WireGuard VPN simples para qualquer nível de conhecimento. Disponibiliza um painel de controlo para criar configurações de cliente, gerar códigos QR para configuração móvel e monitorizar estatísticas de tráfego em tempo real sem ter de tocar na CLI do WireGuard.
Autoalojar o WireGuard Easy num VPS oferece-lhe um servidor VPN privado sob o seu controlo total. A criptografia moderna e o módulo de kernel leve do WireGuard proporcionam túneis significativamente mais rápidos e eficientes do que o OpenVPN ou o IPSec, e a interface web permite adicionar, desativar ou remover clientes instantaneamente sem reiniciar o servidor.
Principais características de WireGuard Easy
Gestão baseada na web
Adicionar, ativar, desativar e eliminar clientes VPN a partir de uma interface de navegador sem utilizar a linha de comandos do WireGuard.
Configuração de Código QR
Gerar códigos QR para cada configuração do cliente para digitalizar com a aplicação móvel WireGuard para a configuração imediata da ligação.
Estatísticas de tráfego em tempo real
Monitorize a utilização de largura de banda por cliente e os registos de data/hora da última visualização a partir do painel de controlo para acompanhar a atividade da VPN.
Túneis WireGuard rápidos
A criptografia moderna e a implementação ao nível do kernel do WireGuard oferece túneis VPN mais rápidos e eficientes do que o OpenVPN.
Exportação da configuração do cliente
Descarregue ficheiros de configuração do cliente para qualquer dispositivo que suporte WireGuard, incluindo clientes de computador, móveis e de router.
Por que executar WireGuard Easy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web
Blender
Conjunto de ferramentas de modelação, animação e renderização 3D acessível através do navegador