OSRM (Open Source Routing Machine) é um motor de encaminhamento de alto desempenho para os caminhos mais curtos em redes rodoviárias construído a partir de dados do OpenStreetMap. Alimenta direções passo a passo, isócronas, matrizes de distância, correspondência de mapas e otimização de viagens através de uma API HTTP limpa, e é usado em produção por openstreetmap.org e muitos produtos de mapeamento comerciais.

Este modelo inclui o backend de encaminhamento oficial juntamente com o frontend de direções oficial, para que obtenha uma interface de utilizador de mapa funcional de imediato. O autoalojamento do OSRM no seu próprio VPS remove quotas por pedido e níveis de preços, mantém as consultas de localização privadas e permite-lhe trocar por qualquer região do OpenStreetMap de que precise sem partilhar telemetria com terceiros.