Implemente o OSRM com instalação de um clique.
Motor de rotas OpenStreetMap de alto desempenho com uma interface de utilizador (UI) de direções integrada para navegação de carro, bicicleta e a pé.
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O que pode criar com OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) é um motor de encaminhamento de alto desempenho para os caminhos mais curtos em redes rodoviárias construído a partir de dados do OpenStreetMap. Alimenta direções passo a passo, isócronas, matrizes de distância, correspondência de mapas e otimização de viagens através de uma API HTTP limpa, e é usado em produção por openstreetmap.org e muitos produtos de mapeamento comerciais.
Este modelo inclui o backend de encaminhamento oficial juntamente com o frontend de direções oficial, para que obtenha uma interface de utilizador de mapa funcional de imediato. O autoalojamento do OSRM no seu próprio VPS remove quotas por pedido e níveis de preços, mantém as consultas de localização privadas e permite-lhe trocar por qualquer região do OpenStreetMap de que precise sem partilhar telemetria com terceiros.
Principais características de OSRM
Interface de Utilizador de direções integrada
O frontend oficial do OSRM é fornecido pré-configurado para o seu backend, oferecendo-lhe um mapa de rotas interativo sem escrever qualquer código.
Encaminhamento em sub-milissegundos
O motor Dijkstra Multi-Nível devolve rotas à escala continental em milissegundos, mesmo em hardware VPS modesto.
API de roteamento completo
Pontos de extremidade para rota, tabela, correspondência, viagem, bloco e mais próximo permitem construir direções, matrizes de ETA, correspondência de mapas GPS e solucionadores TSP com base neles.
Regiões OSM Personalizadas
Aponte o contentor init incluído para qualquer extrato Geofabrik para servir o encaminhamento para um conjunto de dados à sua escolha, de um país, continente ou à escala planetária.
Múltiplos perfis de viagem
Alterne o perfil Lua incluído entre carro, bicicleta e a pé para adaptar o encaminhamento ao caso de uso que está a implementar.
Sem quotas ou chaves de API
Execute consultas ilimitadas na sua própria instância, sem limites de taxa, surpresas de faturação ou partilha de dados com terceiros.
Por que executar OSRM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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