O Yao é um runtime de aplicação full-stack de código aberto que permite aos programadores construir aplicações web, APIs REST e painéis de administração ao escrever ficheiros de configuração JSON e YAML em vez de código de backend. Originalmente um motor low-code, o Yao v1.0 evoluiu para uma plataforma de agentes de IA com integração nativa de MCP (Model Context Protocol), orquestração multiagente e uma interface de chat conversacional integrada.

Ao contrário dos frameworks tradicionais, o Yao é fornecido como um único binário Go com uma base de dados SQLite incorporada, um motor JavaScript V8 para hooks TypeScript e um sistema de UI renderizado no servidor — tornando-o um ambiente autónomo para construir e executar aplicações web alimentadas por IA sem gerir runtimes ou bases de dados separadas.