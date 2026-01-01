Implemente Yao com instalação de um clique.
Ambiente de execução de aplicações de código aberto e estrutura de agente de IA para a criação de aplicações web e APIs com configuração JSON.
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O que pode criar com Yao
O Yao é um runtime de aplicação full-stack de código aberto que permite aos programadores construir aplicações web, APIs REST e painéis de administração ao escrever ficheiros de configuração JSON e YAML em vez de código de backend. Originalmente um motor low-code, o Yao v1.0 evoluiu para uma plataforma de agentes de IA com integração nativa de MCP (Model Context Protocol), orquestração multiagente e uma interface de chat conversacional integrada.
Ao contrário dos frameworks tradicionais, o Yao é fornecido como um único binário Go com uma base de dados SQLite incorporada, um motor JavaScript V8 para hooks TypeScript e um sistema de UI renderizado no servidor — tornando-o um ambiente autónomo para construir e executar aplicações web alimentadas por IA sem gerir runtimes ou bases de dados separadas.
Principais características de Yao
Construtor de API JSON
Defina os endpoints da API REST, os modelos de base de dados e os painéis de administração inteiramente em ficheiros de configuração JSON/YAML, eliminando o código boilerplate de backend.
Orquestração de agente de IA
O suporte nativo a MCP e a execução multiagente permitem-lhe conectar ferramentas de IA, delegar tarefas a subagentes e executar fluxos de trabalho de agentes paralelos a partir de uma única configuração.
Motor V8 embutido
Execute a lógica de negócio e os hooks do TypeScript diretamente dentro do Yao utilizando um runtime JavaScript V8 integrado — sem necessidade de instalação do Node.js.
UI renderizada pelo servidor
SUI Pages fornece um sistema de renderização do lado do servidor baseado em componentes para construir interfaces frontend completas sem um framework JavaScript separado.
Pesquisa vetorial integrada
A pesquisa vetorial integrada, o grafo de conhecimento e as capacidades GraphRAG potenciam a recuperação semântica de documentos e as funcionalidades de base de conhecimento de IA.
Por que executar Yao na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.