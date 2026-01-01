O Black Candy é um servidor de streaming de música de código aberto e autoalojado que transforma a sua coleção de áudio pessoal num serviço de streaming privado a que pode aceder a partir de qualquer navegador ou das suas aplicações móveis oficiais. Ele analisa a sua biblioteca, lê os metadados e a arte do álbum, e apresenta tudo através de um leitor web limpo e responsivo com listas de reprodução, pesquisa e contas multiutilizador.

Ao contrário das plataformas de streaming comerciais, o Black Candy mantém cada faixa, lista de reprodução e hábito de audição numa infraestrutura que lhe pertence. Não há taxas de subscrição, nenhum catálogo que mude sem aviso, e nenhuma compressão dos seus ficheiros de alta qualidade — apenas a sua própria música, transmitida em fidelidade total do seu VPS para cada dispositivo que utiliza.