Implemente Black Candy com instalação de um clique.
Servidor de streaming de música autoalojado com um leitor web organizado e aplicações móveis oficiais para a sua coleção de música pessoal.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Black Candy
O Black Candy é um servidor de streaming de música de código aberto e autoalojado que transforma a sua coleção de áudio pessoal num serviço de streaming privado a que pode aceder a partir de qualquer navegador ou das suas aplicações móveis oficiais. Ele analisa a sua biblioteca, lê os metadados e a arte do álbum, e apresenta tudo através de um leitor web limpo e responsivo com listas de reprodução, pesquisa e contas multiutilizador.
Ao contrário das plataformas de streaming comerciais, o Black Candy mantém cada faixa, lista de reprodução e hábito de audição numa infraestrutura que lhe pertence. Não há taxas de subscrição, nenhum catálogo que mude sem aviso, e nenhuma compressão dos seus ficheiros de alta qualidade — apenas a sua própria música, transmitida em fidelidade total do seu VPS para cada dispositivo que utiliza.
Principais características de Black Candy
Streaming de Música Pessoal
Transmita a sua própria coleção a partir de qualquer navegador ou das aplicações móveis oficiais, com capa de álbum completa, metadados e pesquisa.
Contas de Múltiplos Utilizadores
Dê a cada ouvinte um login, listas de reprodução e histórico de reprodução próprios, enquanto partilham uma única biblioteca num só servidor.
Transcodificação em tempo real
Converte automaticamente o áudio para um bitrate de streaming para que a reprodução permaneça fluida em ligações lentas ou móveis, sem alterar os originais.
Listas de reprodução e pesquisa
Crie listas de reprodução manuais ou inteligentes e encontre qualquer artista, álbum ou faixa instantaneamente com pesquisa rápida de texto completo.
Propriedade Total dos Dados
A sua música, as suas listas de reprodução e os seus dados de audição permanecem no seu VPS – sem subscrições, sem rastreamento e sem um catálogo que desapareça.
Por que executar Black Candy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.