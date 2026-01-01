Implemente o CockroachDB numa instalação de um clique.
Base de dados SQL distribuída construída para aplicações nativas da cloud que requerem resiliência, consistência e escalabilidade horizontal.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CockroachDB
O CockroachDB é uma base de dados SQL distribuída de código aberto, concebida para sobreviver a falhas de hardware e interrupções regionais sem comprometer a consistência. Utiliza o protocolo de comunicação PostgreSQL, o que significa que os drivers e ferramentas PostgreSQL existentes funcionam sem alterações no código, enquanto oferece fragmentação automática, geoparticionamento e replicação multirregião internamente.
Implementar o CockroachDB no seu próprio VPS oferece uma base de dados SQL de nível de produção com garantias ACID, failover automático e uma Consola DB integrada para monitorizar a saúde do cluster – sem o custo ou a complexidade dos serviços de base de dados geridos na cloud. É ideal para aplicações que exigem tempo de inatividade zero e garantias transacionais robustas.
Principais características de CockroachDB
Compatibilidade com PostgreSQL
O CockroachDB utiliza o protocolo de comunicação do PostgreSQL, assim, qualquer driver, ORM ou ferramenta PostgreSQL conecta-se sem alterações no código, tornando a migração simples.
Replicação automática de dados
Os dados são automaticamente replicados entre nós com fatores de replicação configuráveis, para que o cluster continue a servir leituras e escritas mesmo quando um nó falha.
Transações ACID distribuídas
O isolamento serializável completo garante que cada transação seja consistente em todos os nós, eliminando as leituras sujas e escritas fantasma comuns em sistemas eventualmente consistentes.
DB Console integrada
O painel web integrado fornece visibilidade em tempo real sobre o desempenho de consultas, topologia do cluster, utilização de armazenamento e instruções ativas, sem ferramentas de monitorização externas.
Escalamento horizontal
Adicione nós para escalar a capacidade e o débito linearmente; o CockroachDB reequilibra os dados automaticamente sem tempo de inatividade ou intervenção manual.
Por que executar CockroachDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.