O CockroachDB é uma base de dados SQL distribuída de código aberto, concebida para sobreviver a falhas de hardware e interrupções regionais sem comprometer a consistência. Utiliza o protocolo de comunicação PostgreSQL, o que significa que os drivers e ferramentas PostgreSQL existentes funcionam sem alterações no código, enquanto oferece fragmentação automática, geoparticionamento e replicação multirregião internamente.

Implementar o CockroachDB no seu próprio VPS oferece uma base de dados SQL de nível de produção com garantias ACID, failover automático e uma Consola DB integrada para monitorizar a saúde do cluster – sem o custo ou a complexidade dos serviços de base de dados geridos na cloud. É ideal para aplicações que exigem tempo de inatividade zero e garantias transacionais robustas.