O October CMS é um sistema de gestão de conteúdos moderno construído sobre o framework PHP Laravel. Concebido tanto para programadores como para equipas de conteúdo, combina uma interface de backend limpa com uma arquitetura poderosa de temas e plugins, tornando simples a criação de sites personalizados e aplicações web de qualquer complexidade.

O autoalojamento do October CMS no seu VPS dá-lhe total propriedade do seu conteúdo, temas e plugins sem taxas por site ou dependência de fornecedor. Com suporte para MySQL e MariaDB, um rico ecossistema de plugins da comunidade e uma base de código amigável para programadores, adapta-se a tudo, desde blogues simples a plataformas sofisticadas de várias páginas.