Implemente o October CMS com instalação de um clique.
CMS PHP autoalojado construído sobre o framework Laravel para a criação de sites modernos e flexíveis e aplicações web.
Escolha um plano VPS para October CMS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com October CMS
O October CMS é um sistema de gestão de conteúdos moderno construído sobre o framework PHP Laravel. Concebido tanto para programadores como para equipas de conteúdo, combina uma interface de backend limpa com uma arquitetura poderosa de temas e plugins, tornando simples a criação de sites personalizados e aplicações web de qualquer complexidade.
O autoalojamento do October CMS no seu VPS dá-lhe total propriedade do seu conteúdo, temas e plugins sem taxas por site ou dependência de fornecedor. Com suporte para MySQL e MariaDB, um rico ecossistema de plugins da comunidade e uma base de código amigável para programadores, adapta-se a tudo, desde blogues simples a plataformas sofisticadas de várias páginas.
Principais características de October CMS
Fundação Laravel
Construído sobre o framework PHP Laravel, oferecendo o Eloquent ORM, o Artisan CLI e convenções familiares que tornam a personalização e a extensão simples para programadores PHP.
Ecossistema de plugins
Amplie a funcionalidade com plugins da comunidade e oficiais que abrangem formulários, SEO, galerias e autenticação sem escrever código personalizado.
Editor visual de backend
Gerir páginas, layouts, parciais e blocos de conteúdo através de uma interface de backend intuitiva sem editar ficheiros diretamente no servidor.
Sistema de temas flexível
Crie ou personalize temas utilizando a modelagem Twig e configurações de componentes definidas em YAML que separam de forma clara a apresentação da lógica da aplicação.
API de Conteúdo Sem Cabeça
Expor conteúdo através de endpoints de API REST para potenciar front-ends headless juntamente com páginas tradicionais renderizadas no servidor a partir da mesma instalação.
Por que executar October CMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.