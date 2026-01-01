O Posterr é uma aplicação Node.js de código aberto que imita os painéis de cartazes digitais encontrados nos foyers dos cinemas. Lê o estado em tempo real do seu Plex Media Server e mostra o título atualmente em reprodução, seleções a pedido de bibliotecas selecionadas e lançamentos futuros obtidos de Sonarr, Radarr e Readarr.

Alojar o Posterr num VPS mantém o ecrã sempre disponível a partir de qualquer navegador, telemóvel, tablet, Fire Stick ou ecrã montado na parede – sem depender de um computador doméstico estar ligado. Conecta-se ao Plex e à stack arr através da rede, portanto, funciona quer os seus serviços de multimédia estejam a ser executados no mesmo VPS ou num servidor doméstico remoto.