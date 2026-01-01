Instale o Posterr com um clique.
Sinalização digital de cartazes em reprodução que transforma qualquer navegador num ecrã estilo cinema para bibliotecas Plex.
Escolha um plano VPS para Posterr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Posterr
O Posterr é uma aplicação Node.js de código aberto que imita os painéis de cartazes digitais encontrados nos foyers dos cinemas. Lê o estado em tempo real do seu Plex Media Server e mostra o título atualmente em reprodução, seleções a pedido de bibliotecas selecionadas e lançamentos futuros obtidos de Sonarr, Radarr e Readarr.
Alojar o Posterr num VPS mantém o ecrã sempre disponível a partir de qualquer navegador, telemóvel, tablet, Fire Stick ou ecrã montado na parede – sem depender de um computador doméstico estar ligado. Conecta-se ao Plex e à stack arr através da rede, portanto, funciona quer os seus serviços de multimédia estejam a ser executados no mesmo VPS ou num servidor doméstico remoto.
Principais características de Posterr
Ecrã de reprodução
Mostra posters de filmes, TV e música ao vivo com duração, estúdio, classificação de conteúdo e uma barra de progresso com reconhecimento de transcodificação.
Slides de próximos lançamentos
Extrai os próximos filmes do Radarr, episódios e estreias de temporada do Sonarr, e novos livros do Readarr.
Escolhas da biblioteca a pedido
Alterna títulos aleatórios das bibliotecas Plex selecionadas para que o ecrã se mantenha interessante mesmo quando nada está a ser transmitido.
Pronto para multi-ecrã
Ajusta-se automaticamente de 320 px até 4K, suporta orientação retrato ou paisagem, e inclui um temporizador de suspensão com controlo de monitor CEC.
Slides e temas personalizados
Misture as suas próprias imagens, arte de fundo e temas, ou incorpore páginas web externas como slides rotativos adicionais.
Curiosidades e Awtrix
Execute um quiz de cinema integrado entre slides e espelhe os dados de reprodução atual para ecrãs de matriz LED Awtrix.
Por que executar Posterr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.