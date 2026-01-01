O JumpServer é uma plataforma de Gestão de Acesso Privilegiado (PAM) de código aberto que fornece um gateway centralizado para aceder a todos os ativos de infraestrutura — servidores, bases de dados, clusters Kubernetes e dispositivos de rede. Em vez de distribuir chaves SSH ou partilhar palavras-passe diretamente, as equipas autenticam-se através do JumpServer, que faz proxy de cada ligação, regista toda a atividade e grava as sessões para fins de auditoria e conformidade. O acesso é regido por permissões baseadas em funções e fluxos de trabalho de aprovação opcionais.

O autoalojamento do JumpServer mantém todas as gravações de sessão, registos de acesso e credenciais armazenadas na sua própria infraestrutura — essencial para frameworks de conformidade como SOX, PCI-DSS e ISO 27001 que exigem trilhas de auditoria e prova de que o acesso a sistemas sensíveis é controlado e monitorizado.