Implemente o JumpServer com instalação num clique.
Plataforma de gestão de acesso privilegiado de código aberto para acesso centralizado SSH, RDP e a bases de dados em toda a infraestrutura.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com JumpServer
O JumpServer é uma plataforma de Gestão de Acesso Privilegiado (PAM) de código aberto que fornece um gateway centralizado para aceder a todos os ativos de infraestrutura — servidores, bases de dados, clusters Kubernetes e dispositivos de rede. Em vez de distribuir chaves SSH ou partilhar palavras-passe diretamente, as equipas autenticam-se através do JumpServer, que faz proxy de cada ligação, regista toda a atividade e grava as sessões para fins de auditoria e conformidade. O acesso é regido por permissões baseadas em funções e fluxos de trabalho de aprovação opcionais.
O autoalojamento do JumpServer mantém todas as gravações de sessão, registos de acesso e credenciais armazenadas na sua própria infraestrutura — essencial para frameworks de conformidade como SOX, PCI-DSS e ISO 27001 que exigem trilhas de auditoria e prova de que o acesso a sistemas sensíveis é controlado e monitorizado.
Principais características de JumpServer
Gateway de acesso centralizado
Encaminhe todas as ligações SSH, RDP, VNC e de bases de dados através de um único proxy auditado, eliminando a exposição direta de credenciais aos engenheiros.
Gravação e reprodução de sessão
Cada sessão privilegiada é gravada e reproduzível no navegador, dando às equipas de segurança um rasto forense completo de toda a atividade da infraestrutura.
Controlo de acesso baseado em funções
Conceda aos utilizadores acesso a ativos específicos com permissões granulares e fluxos de trabalho de aprovação com limite de tempo para que as credenciais nunca sejam partilhadas diretamente.
Suporte a multiprotocolo
Gerir servidores Linux via SSH, máquinas Windows via RDP ou VNC, bases de dados relacionais, clusters Kubernetes e dispositivos de rede a partir de uma única plataforma.
Cofre de credenciais integrado
Armazene, alterne e distribua credenciais automaticamente para que os utilizadores se conectem através do JumpServer sem nunca saberem as palavras-passe subjacentes.
Por que executar JumpServer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.