Implemente TensorZero com instalação de um clique.
Gateway LLMOps de código aberto que unifica inferência, observabilidade, avaliações e otimização numa única plataforma alimentada por Rust.
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O que pode criar com TensorZero
O TensorZero é uma plataforma LLMOps de código aberto que combina um gateway Rust de alto desempenho com observabilidade, avaliações e fluxos de trabalho de otimização incorporados. Ao contrário das pilhas de várias ferramentas que juntam um proxy, um tracer e um pipeline de ajuste fino, o TensorZero trata cada inferência, sinal de feedback e execução de otimização como parte de um único ciclo de feedback — transformando o tráfego de produção no conjunto de dados que melhora os seus prompts, modelos e decisões de encaminhamento.
Autoalojar o TensorZero no seu próprio VPS mantém os prompts, rastreios e dados de feedback na infraestrutura que controla, sem sobretaxa por chamada ou quotas de tokens na observabilidade. O armazenamento ClickHouse incluído escala para milhões de inferências, enquanto o gateway atua como proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock e dezenas de outros fornecedores por trás de uma única API compatível com OpenAI.
Principais características de TensorZero
Gateway Unificado de LLM
Faça proxy de OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM e dezenas de outros fornecedores através de uma única API compatível com OpenAI, escrita em Rust de alto desempenho.
Observabilidade integrada
Cada inferência é automaticamente capturada no ClickHouse com todas as entradas, saídas, latência e custo – nenhum serviço de rastreamento separado é necessário.
Ciclo de feedback de produção
Anexe o feedback do utilizador, avaliações e métricas a qualquer inferência para construir o conjunto de dados rotulado que impulsiona a otimização de prompts e modelos.
Otimização automática
Execute fluxos de trabalho incorporados para otimizar modelos, destilar de modelos maiores e comparar variantes de prompt diretamente do seu tráfego de produção.
Inferência estruturada
Defina esquemas, modelos e variantes em código para que as alterações de prompt sejam versionadas, seguras de tipo e roteáveis sem redesplegar o seu programa.
Código aberto autoalojado
Licenciado com Apache 2.0 e funciona inteiramente na sua própria infraestrutura – os seus prompts, rastreios e dados de feedback nunca saem do seu VPS.
Por que executar TensorZero na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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