O TensorZero é uma plataforma LLMOps de código aberto que combina um gateway Rust de alto desempenho com observabilidade, avaliações e fluxos de trabalho de otimização incorporados. Ao contrário das pilhas de várias ferramentas que juntam um proxy, um tracer e um pipeline de ajuste fino, o TensorZero trata cada inferência, sinal de feedback e execução de otimização como parte de um único ciclo de feedback — transformando o tráfego de produção no conjunto de dados que melhora os seus prompts, modelos e decisões de encaminhamento.

Autoalojar o TensorZero no seu próprio VPS mantém os prompts, rastreios e dados de feedback na infraestrutura que controla, sem sobretaxa por chamada ou quotas de tokens na observabilidade. O armazenamento ClickHouse incluído escala para milhões de inferências, enquanto o gateway atua como proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock e dezenas de outros fornecedores por trás de uma única API compatível com OpenAI.