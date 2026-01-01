Implemente o seu Spotify com instalação de um clique.
Painel de controlo de estatísticas de audição do Spotify autoalojado com gráficos abrangentes, histórico e análises detalhadas.
Escolha um plano VPS para Your Spotify
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Your Spotify
O Seu Spotify é um painel de controlo de análises autoalojado que monitoriza o seu histórico completo de audição do Spotify e o visualiza através de gráficos detalhados: artistas e faixas mais ouvidos ao longo do tempo, tempo de audição por dia e hora, distribuições de géneros, rotações de álbuns e tendências históricas ao longo dos anos. Ao contrário do Spotify Wrapped, que só aparece uma vez por ano, o Seu Spotify oferece-lhe a mesma profundidade de análise a pedido, para qualquer período de tempo que escolher.
Autoalojar o Seu Spotify num VPS mantém cada reprodução, gosto e salto numa base de dados que controla — as próprias exportações de dados do Spotify estão limitadas às 50 faixas mais recentes, mas o Seu Spotify consulta a API continuamente e constrói um arquivo de audição pessoal completo que cresce enquanto a instância estiver em execução.
Principais características de Your Spotify
Captura contínua do histórico
Consulta a API do Spotify a cada poucos segundos para registar cada reprodução, incluindo faixas ignoradas e audições parciais – muito além do que o Spotify exporta.
Melhores artistas, faixas e álbuns
Intervalos de tempo configuráveis mostram o seu conteúdo mais reproduzido por número de reproduções, tempo de audição ou descobertas pela primeira vez.
Padrões e tendências de escuta
Mapas de calor e gráficos visualizam quando mais ouve — hora do dia, dia da semana, tendências mensais e comparações anuais.
Análise de género e humor
Agrega as características de áudio das faixas do Spotify e as etiquetas de género em gráficos que mostram como o seu gosto muda ao longo do tempo.
Painéis de controlo multiutilizador
Cada utilizador liga a sua própria conta Spotify através de OAuth para que os agregados familiares possam monitorizar a sua audição separadamente num único servidor.
Por que executar Your Spotify na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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