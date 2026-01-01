O Seu Spotify é um painel de controlo de análises autoalojado que monitoriza o seu histórico completo de audição do Spotify e o visualiza através de gráficos detalhados: artistas e faixas mais ouvidos ao longo do tempo, tempo de audição por dia e hora, distribuições de géneros, rotações de álbuns e tendências históricas ao longo dos anos. Ao contrário do Spotify Wrapped, que só aparece uma vez por ano, o Seu Spotify oferece-lhe a mesma profundidade de análise a pedido, para qualquer período de tempo que escolher.

Autoalojar o Seu Spotify num VPS mantém cada reprodução, gosto e salto numa base de dados que controla — as próprias exportações de dados do Spotify estão limitadas às 50 faixas mais recentes, mas o Seu Spotify consulta a API continuamente e constrói um arquivo de audição pessoal completo que cresce enquanto a instância estiver em execução.