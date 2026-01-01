Implemente FreeScout com instalação de um clique.
Sistema de balcão de apoio e caixa de entrada partilhada leve e de código aberto para apoio profissional ao cliente sem taxas por agente.
Escolha um plano VPS para FreeScout
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FreeScout
O FreeScout é uma plataforma de help desk e caixa de entrada partilhada, gratuita e de código aberto, construída com PHP e Laravel, projetada como uma alternativa autoalojada ao Help Scout e Zendesk. Oferece uma interface de suporte familiar e profissional com suporte a várias caixas de correio, deteção de colisões, respostas guardadas e automação de workflows — tudo o que uma equipa precisa para gerir as questões dos clientes de forma eficiente, sem pagar taxas de subscrição por agente.
A implementação do FreeScout no seu VPS com MariaDB dá-lhe total soberania de dados sobre cada conversa com o cliente, agentes e caixas de correio ilimitados, e a liberdade de estender a funcionalidade através do sistema de módulos. Não há preços por agente, sem limites de conversação e sem risco de um fornecedor aumentar os custos ou descontinuar o serviço.
Principais características de FreeScout
Caixa de entrada Compartilhada
Vários agentes colaboram na mesma caixa de correio com deteção de colisões, evitando respostas duplicadas ao mesmo cliente.
Automação do fluxo de trabalho
Automatize ações repetitivas com regras personalizadas – atribua bilhetes automaticamente, envie respostas predefinidas e acione notificações com base em condições.
Suporte para várias caixas de correio
Gerir caixas de entrada separadas para diferentes departamentos, marcas ou produtos a partir de uma única instalação do FreeScout.
Respostas guardadas
Crie uma biblioteca de modelos de resposta para perguntas comuns para que os agentes possam responder com precisão e consistência em segundos.
Sistema de Módulos
Estenda a funcionalidade com módulos da comunidade para chat ao vivo, inquéritos de satisfação, base de conhecimento e integrações de terceiros.
Por que executar FreeScout na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.