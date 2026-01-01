O FreeScout é uma plataforma de help desk e caixa de entrada partilhada, gratuita e de código aberto, construída com PHP e Laravel, projetada como uma alternativa autoalojada ao Help Scout e Zendesk. Oferece uma interface de suporte familiar e profissional com suporte a várias caixas de correio, deteção de colisões, respostas guardadas e automação de workflows — tudo o que uma equipa precisa para gerir as questões dos clientes de forma eficiente, sem pagar taxas de subscrição por agente.

A implementação do FreeScout no seu VPS com MariaDB dá-lhe total soberania de dados sobre cada conversa com o cliente, agentes e caixas de correio ilimitados, e a liberdade de estender a funcionalidade através do sistema de módulos. Não há preços por agente, sem limites de conversação e sem risco de um fornecedor aumentar os custos ou descontinuar o serviço.