dashdot é um painel de controlo de servidor leve e de código aberto, criado para utilizadores de autoalojamento que desejam uma bela visão geral dos sinais vitais do seu VPS. Ao contrário das stacks de monitorização completas que exigem bases de dados, agentes e configuração complexa, o dashdot funciona como um único contentor — implemente-o e a sua carga de CPU, utilização de RAM, capacidade de armazenamento e débito de rede aparecem instantaneamente, sem qualquer configuração.

A interface glassmorphic foi concebida para ser fixada num separador do navegador ou exibida num ecrã montado na parede. Como lê as métricas do sistema diretamente do anfitrião, tudo permanece na sua própria infraestrutura — sem telemetria externa, sem contas necessárias, sem dados a sair do seu servidor.