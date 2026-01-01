Implemente dashdot com instalação de um clique.
Painel de controlo de servidor minimalista exibindo estatísticas de CPU, RAM, armazenamento e rede em tempo real com um design glassmorphic moderno.
Escolha um plano VPS para dashdot
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com dashdot
dashdot é um painel de controlo de servidor leve e de código aberto, criado para utilizadores de autoalojamento que desejam uma bela visão geral dos sinais vitais do seu VPS. Ao contrário das stacks de monitorização completas que exigem bases de dados, agentes e configuração complexa, o dashdot funciona como um único contentor — implemente-o e a sua carga de CPU, utilização de RAM, capacidade de armazenamento e débito de rede aparecem instantaneamente, sem qualquer configuração.
A interface glassmorphic foi concebida para ser fixada num separador do navegador ou exibida num ecrã montado na parede. Como lê as métricas do sistema diretamente do anfitrião, tudo permanece na sua própria infraestrutura — sem telemetria externa, sem contas necessárias, sem dados a sair do seu servidor.
Principais características de dashdot
Métricas do sistema em tempo real
A carga da CPU em tempo real, a utilização de RAM, a capacidade de armazenamento e o débito da rede atualizam-se continuamente para que veja sempre o estado atual do seu servidor num relance.
Implantação sem configuração
Sem base de dados, sem agentes, sem assistente de configuração — um contentor inicia e as estatísticas do seu servidor aparecem imediatamente sem qualquer configuração manual.
Monitorização da temperatura da CPU
Os sensores de temperatura de hardware são lidos diretamente do anfitrião, dando-lhe um aviso prévio de problemas térmicos antes que afetem o desempenho.
Design vidroformico
A interface de utilizador com efeito de vidro fosco foi concebida para ser afixada num separador do navegador ou exibida num monitor dedicado como um painel de estado de servidor em tempo real.
Pegada leve
dashdot usa uma quantidade mínima de CPU e RAM próprias, portanto, a sobrecarga de monitorização não afeta significativamente os recursos que está a medir.
Por que executar dashdot na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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