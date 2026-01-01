Até 69% de desconto para dashdot

Implemente dashdot com instalação de um clique.

Painel de controlo de servidor minimalista exibindo estatísticas de CPU, RAM, armazenamento e rede em tempo real com um design glassmorphic moderno.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49  € /mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente dashdot com instalação de um clique.

Escolha um plano VPS para dashdot

69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 131,76 € (preço normal de 431,76 €). Renovado por 11,99 €/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 191,76 € (preço normal de 527,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 263,76 € (preço normal de 863,76 €). Renovado por 27,99 €/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 527,76 € (preço normal de 1.559,76 €). Renovado por 49,99 €/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 131,76 € (preço normal de 431,76 €). Renovado por 11,99 €/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 191,76 € (preço normal de 527,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 263,76 € (preço normal de 863,76 €). Renovado por 27,99 €/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 527,76 € (preço normal de 1.559,76 €). Renovado por 49,99 €/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com dashdot

dashdot é um painel de controlo de servidor leve e de código aberto, criado para utilizadores de autoalojamento que desejam uma bela visão geral dos sinais vitais do seu VPS. Ao contrário das stacks de monitorização completas que exigem bases de dados, agentes e configuração complexa, o dashdot funciona como um único contentor — implemente-o e a sua carga de CPU, utilização de RAM, capacidade de armazenamento e débito de rede aparecem instantaneamente, sem qualquer configuração.

A interface glassmorphic foi concebida para ser fixada num separador do navegador ou exibida num ecrã montado na parede. Como lê as métricas do sistema diretamente do anfitrião, tudo permanece na sua própria infraestrutura — sem telemetria externa, sem contas necessárias, sem dados a sair do seu servidor.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de dashdot

Métricas do sistema em tempo real

A carga da CPU em tempo real, a utilização de RAM, a capacidade de armazenamento e o débito da rede atualizam-se continuamente para que veja sempre o estado atual do seu servidor num relance.

Implantação sem configuração

Sem base de dados, sem agentes, sem assistente de configuração — um contentor inicia e as estatísticas do seu servidor aparecem imediatamente sem qualquer configuração manual.

Monitorização da temperatura da CPU

Os sensores de temperatura de hardware são lidos diretamente do anfitrião, dando-lhe um aviso prévio de problemas térmicos antes que afetem o desempenho.

Design vidroformico

A interface de utilizador com efeito de vidro fosco foi concebida para ser afixada num separador do navegador ou exibida num monitor dedicado como um painel de estado de servidor em tempo real.

Pegada leve

dashdot usa uma quantidade mínima de CPU e RAM próprias, portanto, a sobrecarga de monitorização não afeta significativamente os recursos que está a medir.

Por que executar dashdot na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
Comece agora
Lance localmente. Cresça globalmente

Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Comece agora

Explore mais aplicações para implementar

Uptime Kuma

Uptime Kuma

O Uptime Kuma é uma bonita ferramenta de monitorização autoalojada

Implementar
Alerta

Alerta

Plataforma de gestão de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitorização

Implementar
Beszel

Beszel

Plataforma leve de monitorização de servidores com estatísticas Docker e alertas

Implementar
Ver todas as aplicações

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.