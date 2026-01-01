Implemente o Bludit com instalação de um clique.
CMS de ficheiros planos simples, rápido e seguro para blogs pessoais e pequenos sites, sem necessidade de base de dados.
Escolha um plano VPS para Bludit
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bludit
Bludit é um sistema de gestão de conteúdos de ficheiros planos de código aberto que armazena cada publicação, página e configuração como ficheiros Markdown e JSON em disco. Como não precisa de MySQL, PostgreSQL ou qualquer outra base de dados, a pilha completa é mais leve, mais rápida de fazer cópias de segurança e mais fácil de migrar entre servidores do que os SGCs PHP tradicionais.
O alojamento próprio de Bludit num VPS oferece a bloguistas e proprietários de pequenos sites a propriedade total do seu conteúdo e temas, sem taxas de alojamento de terceiros e sem dependência de plataforma. As publicações podem ser editadas a partir de um painel de administração baseado no navegador ou diretamente no sistema de ficheiros, e o projeto é fornecido com um gestor de imagens integrado, um sistema de plugins e temas modernos prontos para personalizar.
Principais características de Bludit
Não é necessária base de dados
Armazena todo o conteúdo em ficheiros Markdown e JSON planos para que a implementação, cópia de segurança e controlo de versões sejam tão simples como copiar uma pasta.
Publicação Markdown
Escreva publicações e páginas em Markdown com um editor baseado em navegador que suporta rascunhos, publicação agendada e categorias.
Temas e plugins
Personalize o aspeto com temas modernos integrados e expanda a funcionalidade através de um sistema de plugins sem tocar no código principal.
Gestor de imagens integrado
Carregue, organize e incorpore imagens a partir de uma biblioteca de multimédia integrada no painel de administração, sem serviços de armazenamento externos.
Funções multiutilizador
Convide editores e autores com permissões distintas para que vários contribuidores possam publicar sem partilhar uma conta.
Por que executar Bludit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.