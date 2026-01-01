Bludit é um sistema de gestão de conteúdos de ficheiros planos de código aberto que armazena cada publicação, página e configuração como ficheiros Markdown e JSON em disco. Como não precisa de MySQL, PostgreSQL ou qualquer outra base de dados, a pilha completa é mais leve, mais rápida de fazer cópias de segurança e mais fácil de migrar entre servidores do que os SGCs PHP tradicionais.

O alojamento próprio de Bludit num VPS oferece a bloguistas e proprietários de pequenos sites a propriedade total do seu conteúdo e temas, sem taxas de alojamento de terceiros e sem dependência de plataforma. As publicações podem ser editadas a partir de um painel de administração baseado no navegador ou diretamente no sistema de ficheiros, e o projeto é fornecido com um gestor de imagens integrado, um sistema de plugins e temas modernos prontos para personalizar.