Grafana Loki é um sistema de agregação de logs de código aberto desenvolvido pela Grafana Labs que adota a abordagem Prometheus para logs — indexa apenas um pequeno conjunto de rótulos de metadados por stream, em vez do conteúdo completo do log, o que mantém os custos de armazenamento e a sobrecarga operacional drasticamente mais baixos do que as bases de dados de logs tradicionais. Os logs são enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector e consultados com LogQL.

Este modelo agrupa o Loki com o Grafana pré-configurado como uma UI e pré-provisiona o Loki como a fonte de dados predefinida, para que os logs sejam pesquisáveis na vista Explorar assim que a stack é iniciada. O autoalojamento num VPS mantém os logs de auditoria e de aplicações sensíveis inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem taxas de ingestão por GB.