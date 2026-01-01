Implemente o Grafana Loki com um clique.
Sistema de agregação de logs escalável horizontalmente, inspirado no Prometheus, projetado para indexação económica de etiquetas em vez de texto completo.
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O que pode criar com Grafana Loki
Grafana Loki é um sistema de agregação de logs de código aberto desenvolvido pela Grafana Labs que adota a abordagem Prometheus para logs — indexa apenas um pequeno conjunto de rótulos de metadados por stream, em vez do conteúdo completo do log, o que mantém os custos de armazenamento e a sobrecarga operacional drasticamente mais baixos do que as bases de dados de logs tradicionais. Os logs são enviados por agentes como Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector e consultados com LogQL.
Este modelo agrupa o Loki com o Grafana pré-configurado como uma UI e pré-provisiona o Loki como a fonte de dados predefinida, para que os logs sejam pesquisáveis na vista Explorar assim que a stack é iniciada. O autoalojamento num VPS mantém os logs de auditoria e de aplicações sensíveis inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem taxas de ingestão por GB.
Principais características de Grafana Loki
Indexação baseada em rótulos
Loki indexa apenas alguns rótulos de metadados por fluxo de registos em vez da carga útil completa, reduzindo os custos de armazenamento e memória em comparação com motores do tipo Elasticsearch.
Linguagem de consulta LogQL
Consultar registos com uma sintaxe inspirada em PromQL que suporta filtragem, análise e extração de métricas para que possa representar graficamente as taxas de erro e a latência diretamente a partir das linhas de registo.
UI Grafana Integrada
A instância Grafana incluída vem com o Loki pré-configurado como uma fonte de dados, pronto para a vista Explorar, dashboards e alertas unificados desde o primeiro dia.
Ingestão multiagente
Aceita registos de Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash e qualquer cliente que utilize a API de push do Loki para uma recolha flexível em toda a sua stack.
Alertas unificados
Defina regras de alerta baseadas em LogQL através do Grafana e encaminhe as notificações para o Slack, PagerDuty, e-mail e webhooks, juntamente com os alertas de métricas existentes.
Armazenamento com base em sistema de ficheiros
O modo de binário único predefinido persiste os blocos e o índice TSDB para um volume Docker em disco, sem necessidade de armazenamento de objetos externo para começar.
Por que executar Grafana Loki na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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