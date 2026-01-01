Instale InsForge com um clique.
Plataforma de backend de código aberto para agentes de codificação de IA, agrupando autenticação, Postgres, armazenamento e funções de edge.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com InsForge
InsForge é uma plataforma de backend tudo-em-um, de código aberto, concebida para codificação agêntica. Agrupa os blocos de construção de que as aplicações modernas necessitam — autenticação, uma base de dados PostgreSQL com APIs REST e em tempo real, armazenamento de ficheiros compatível com S3, um gateway de modelo LLM e funções de edge baseadas em Deno — por trás de uma única interface de administração (UI) e servidor MCP que agentes de codificação de IA podem controlar programaticamente.
Alojar o InsForge no seu próprio VPS mantém as contas de utilizador, os dados da aplicação e os ficheiros carregados sob o seu controlo total, sem preços por projeto, sem limites de utilização e sem dependência de fornecedor. O servidor MCP incluído permite que agentes de codificação como Claude e Cursor aprovisionem tabelas, configurem a autenticação, implementem funções e gerenciem o armazenamento diretamente do seu editor.
Principais características de InsForge
Agente de IA nativo
O servidor MCP integrado expõe autenticação, base de dados, armazenamento e funções como ferramentas que os agentes de codificação de IA podem chamar diretamente ao construir a sua aplicação.
PostgreSQL com API automática
O PostgREST integrado transforma instantaneamente o seu esquema numa API REST versionada com segurança ao nível da linha, para que possa disponibilizar endpoints sem escrever código repetitivo.
Autenticação integrada
Autenticação por email e palavra-passe, além de fornecedores OAuth (Google, GitHub, Discord e outros), estão prontos para serem integrados no seu cliente com uma única chamada SDK.
Funções de borda no Deno
Crie funções TypeScript sem servidor que são executadas num ambiente de execução Deno em sandbox com acesso direto à base de dados e à camada de armazenamento.
Armazenamento compatível com S3
Carregue, sirva e atribua permissões a ficheiros através de uma camada de armazenamento compatível com S3 que funciona localmente em disco ou em qualquer bucket S3.
Gateway de modelo unificado
Gateway compatível com OpenAI permite que a sua aplicação chame múltiplos fornecedores de LLM através de uma única superfície de API, com rastreamento de uso e rotação de chaves geridos centralmente.
Por que executar InsForge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.