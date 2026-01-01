InsForge é uma plataforma de backend tudo-em-um, de código aberto, concebida para codificação agêntica. Agrupa os blocos de construção de que as aplicações modernas necessitam — autenticação, uma base de dados PostgreSQL com APIs REST e em tempo real, armazenamento de ficheiros compatível com S3, um gateway de modelo LLM e funções de edge baseadas em Deno — por trás de uma única interface de administração (UI) e servidor MCP que agentes de codificação de IA podem controlar programaticamente.

Alojar o InsForge no seu próprio VPS mantém as contas de utilizador, os dados da aplicação e os ficheiros carregados sob o seu controlo total, sem preços por projeto, sem limites de utilização e sem dependência de fornecedor. O servidor MCP incluído permite que agentes de codificação como Claude e Cursor aprovisionem tabelas, configurem a autenticação, implementem funções e gerenciem o armazenamento diretamente do seu editor.