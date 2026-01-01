Implemente o Open Agent com instalação de um clique.
Plataforma de assistente de IA autoalojada com orquestração de LLM, bases de conhecimento RAG, ciclos de agente e integrações de ferramentas MCP.
Escolha um plano VPS para Open Agent
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Open Agent
O Open Agent é uma plataforma de agentes de IA autoalojada, pronta para produção, que conecta grandes modelos de linguagem com os seus dados e ferramentas. Suporta mais de 28 fornecedores de modelos através de uma interface unificada, transformando documentos, wikis e bases de dados em bases de conhecimento RAG pesquisáveis que fundamentam os seus agentes num contexto preciso.
A implementação do Open Agent no seu próprio VPS mantém conversas sensíveis e documentos proprietários fora da infraestrutura de terceiros. O controlo de acesso baseado em funções, a integração SSO e os espaços de trabalho multi-inquilino tornam-no adequado para equipas e empresas que precisam de governação sem sacrificar a flexibilidade.
Principais características de Open Agent
Suporte a LLM multi-fornecedor
Ligue-se a mais de 28 fornecedores de modelos, incluindo OpenAI, DeepSeek e modelos locais, através de uma camada de abstração padronizada.
Pipeline RAG integrada
Ingerir PDFs, wikis e documentos em armazenamentos de vetores semânticos para que os agentes recuperem contexto preciso e fundamentado automaticamente.
Integrações de ferramentas MCP
Estenda as capacidades do agente com servidores do Protocolo de Contexto do Modelo que se ligam a APIs externas, bases de dados e ferramentas de automação.
Controlo de acesso empresarial
Gerir utilizadores com permissões baseadas em funções, SSO via OIDC, OAuth2, LDAP e SAML, e espaços de trabalho multi-inquilino isolados.
Orquestração do ciclo do agente
Defina fluxos de trabalho de agente com várias etapas, com ciclos de chamada de ferramentas, lógica de repetição e registo de auditoria para fiabilidade de nível de produção.
Por que executar Open Agent na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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