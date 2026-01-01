O Open Agent é uma plataforma de agentes de IA autoalojada, pronta para produção, que conecta grandes modelos de linguagem com os seus dados e ferramentas. Suporta mais de 28 fornecedores de modelos através de uma interface unificada, transformando documentos, wikis e bases de dados em bases de conhecimento RAG pesquisáveis que fundamentam os seus agentes num contexto preciso.

A implementação do Open Agent no seu próprio VPS mantém conversas sensíveis e documentos proprietários fora da infraestrutura de terceiros. O controlo de acesso baseado em funções, a integração SSO e os espaços de trabalho multi-inquilino tornam-no adequado para equipas e empresas que precisam de governação sem sacrificar a flexibilidade.