O Yucca é um gravador de vídeo em rede (NVR) autoalojado, projetado para gerir câmaras IP em qualquer escala, desde algumas câmaras de segurança domésticas a milhares de streams empresariais. Suporta RTSP, ONVIF e protocolos comuns de câmaras IP, fornecendo visualização ao vivo, gravação e reprodução através de uma interface web e aplicação Android.

Autoalojar o Yucca num VPS mantém todas as filmagens das câmaras dentro da sua infraestrutura, sem taxas de armazenamento na nuvem ou acesso de terceiros. A deteção de movimento com alertas por email, as métricas Prometheus para monitorização e a arquitetura escalável tornam-no uma solução de vigilância prática para segurança doméstica, monitorização de retalho e ambientes de pequenas empresas.