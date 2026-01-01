Implemente Yucca com instalação de um clique.
NVR autoalojado para câmaras IP com deteção de movimento, suporte RTSP/ONVIF e uma interface web para filmagens em direto e gravadas.
Escolha um plano VPS para Yucca
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Yucca
O Yucca é um gravador de vídeo em rede (NVR) autoalojado, projetado para gerir câmaras IP em qualquer escala, desde algumas câmaras de segurança domésticas a milhares de streams empresariais. Suporta RTSP, ONVIF e protocolos comuns de câmaras IP, fornecendo visualização ao vivo, gravação e reprodução através de uma interface web e aplicação Android.
Autoalojar o Yucca num VPS mantém todas as filmagens das câmaras dentro da sua infraestrutura, sem taxas de armazenamento na nuvem ou acesso de terceiros. A deteção de movimento com alertas por email, as métricas Prometheus para monitorização e a arquitetura escalável tornam-no uma solução de vigilância prática para segurança doméstica, monitorização de retalho e ambientes de pequenas empresas.
Principais características de Yucca
Suporte RTSP e ONVIF
Ligue qualquer câmara IP que suporte os protocolos RTSP ou ONVIF, abrangendo a grande maioria das câmaras de consumo e profissionais.
Deteção de movimento
Acione automaticamente gravações e alertas por email quando for detetado movimento nas zonas da câmara, reduzindo o armazenamento e o ruído.
Em direto e reprodução gravada
Visualize transmissões de câmaras em direto e analise as gravações através da interface web ou da aplicação Android complementar.
Arquitetura escalável
Yucca escala desde um punhado de câmaras domésticas até milhares de transmissões simultâneas sem alterações arquitetónicas.
Métricas do Prometheus
Exportar métricas de gravação e de estado de transmissão para o Prometheus para integração com painéis de monitorização existentes.
Por que executar Yucca na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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