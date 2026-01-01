Implemente o MiroTalk com instalação de um clique.
Videoconferência P2P autoalojada com salas ilimitadas, partilha de ecrã e sem necessidade de instalação de aplicação para os participantes.
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O que pode criar com MiroTalk
MiroTalk P2P é uma plataforma de videoconferência WebRTC autoalojada que encaminha os conteúdos multimédia diretamente entre os participantes – não através do seu servidor. Uma vez que os fluxos de vídeo viajam peer-to-peer, a latência é mínima e a largura de banda do seu VPS é utilizada apenas para sinalização, mesmo quando várias salas funcionam em simultâneo. Os participantes juntam-se a partir de qualquer navegador moderno através de um link partilhável, sem necessidade de conta, download ou plugin.
Ao contrário dos serviços na cloud que registam e processam os dados das reuniões na sua infraestrutura, o autoalojamento do MiroTalk mantém todas as conversas no hardware que possui. As salas podem ser protegidas por palavra-passe, a proteção do anfitrião limita a criação de sessões a utilizadores autorizados, e uma API REST permite-lhe integrar a criação de reuniões nas suas próprias aplicações.
Principais características de MiroTalk
Multimédia ponto a ponto
O vídeo e o áudio são transmitidos diretamente entre os participantes – não através do seu servidor – mantendo a latência baixa e os custos de largura de banda próximos de zero, independentemente do número de salas em execução simultânea.
Não é necessária uma aplicação
Os participantes acedem a partir de qualquer navegador moderno através de uma ligação partilhável, sem necessidade de registo de conta, transferência ou extensão de navegador.
Partilha de ecrã e gravação
Partilhe o seu ecrã ou uma janela de aplicação específica, e grave sessões localmente no seu dispositivo sem armazenar as gravações no servidor.
Quadro branco e partilha de ficheiros
Colabore em tempo real num quadro branco partilhado e transfira ficheiros diretamente entre os participantes durante uma sessão sem armazenamento externo.
Proteção de alojamento
Exigir uma palavra-passe para criar novas salas, limitando a criação de sessões a utilizadores autorizados, mantendo as ligações de adesão dos participantes abertas e sem atritos.
REST API e incorporação
Crie salas e gere tokens de adesão programaticamente através de uma API REST documentada, e incorpore a interface de utilizador de conferência em qualquer site como um iframe.
Por que executar MiroTalk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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