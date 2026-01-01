MiroTalk P2P é uma plataforma de videoconferência WebRTC autoalojada que encaminha os conteúdos multimédia diretamente entre os participantes – não através do seu servidor. Uma vez que os fluxos de vídeo viajam peer-to-peer, a latência é mínima e a largura de banda do seu VPS é utilizada apenas para sinalização, mesmo quando várias salas funcionam em simultâneo. Os participantes juntam-se a partir de qualquer navegador moderno através de um link partilhável, sem necessidade de conta, download ou plugin.

Ao contrário dos serviços na cloud que registam e processam os dados das reuniões na sua infraestrutura, o autoalojamento do MiroTalk mantém todas as conversas no hardware que possui. As salas podem ser protegidas por palavra-passe, a proteção do anfitrião limita a criação de sessões a utilizadores autorizados, e uma API REST permite-lhe integrar a criação de reuniões nas suas próprias aplicações.