Expensave é uma aplicação de controlo de despesas de código aberto criada para indivíduos e famílias que desejam controlo total sobre os seus dados financeiros. Com calendários de despesas partilhados, importação de extratos bancários e relatórios de hábitos de consumo, transforma dados de transações brutos em informações acionáveis que ajudam a compreender para onde o seu dinheiro vai.

Alojar o Expensave no seu próprio VPS mantém os dados financeiros sensíveis fora de servidores comerciais de terceiros, elimina taxas de subscrição recorrentes e dá acesso a todos os membros do agregado familiar sem partilhar credenciais – enquanto as cópias de segurança automáticas protegem anos de histórico de despesas.