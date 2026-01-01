Implemente o Expensave com instalação de um clique.
Rastreador de despesas pessoais e familiares de código aberto para monitorizar hábitos de consumo e gerir orçamentos domésticos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Expensave
Expensave é uma aplicação de controlo de despesas de código aberto criada para indivíduos e famílias que desejam controlo total sobre os seus dados financeiros. Com calendários de despesas partilhados, importação de extratos bancários e relatórios de hábitos de consumo, transforma dados de transações brutos em informações acionáveis que ajudam a compreender para onde o seu dinheiro vai.
Alojar o Expensave no seu próprio VPS mantém os dados financeiros sensíveis fora de servidores comerciais de terceiros, elimina taxas de subscrição recorrentes e dá acesso a todos os membros do agregado familiar sem partilhar credenciais – enquanto as cópias de segurança automáticas protegem anos de histórico de despesas.
Principais características de Expensave
Calendários de Despesas Partilhados
Vários utilizadores podem contribuir para o mesmo calendário, facilitando que famílias e colegas de casa mantenham a transparência do orçamento doméstico.
Importação de Extrato Bancário
Importar extratos de instituições financeiras para preencher automaticamente as transações, reduzindo a entrada manual e garantindo registos de despesas completos.
Relatórios de Hábitos de Consumo
As análises visuais decompõem as receitas e despesas por categoria ao longo do tempo, revelando padrões que ajudam a tomar decisões orçamentais mais inteligentes.
Aplicação Web Progressiva
A PWA responsiva para dispositivos móveis permite registar despesas a partir de qualquer dispositivo instantaneamente, para que nunca perca uma transação em movimento.
Design com prioridade na privacidade
Todos os dados financeiros permanecem no seu próprio servidor – sem análises de terceiros, sem taxas de subscrição e sem o risco de uma plataforma comercial ser encerrada.
Por que executar Expensave na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.